В "Справедливой России" одобрили манифест объединенных левопатриотических сил

Президиум Центрального совета "Справедливой России" одобрил манифест объединенных левопатриотических сил, который в четверг подпишут лидер партии Сергей Миронов и руководители "Патриотов России" и "За Правду" Геннадий Семигин и Захар Прилепин.

"В течение пяти дней 24 часа в сутки шло согласование. Это было очень непросто, но, тем не менее, мы такую работу провели", - приводит пресс-служба слова Миронова.

На заседании президиума также рассматривались вопросы, посвященные региональным отделениям партии.

Напомним, что ранее Миронов объявил о старте объединения с партиями "Патриоты России" и "За правду". Коалиция создается на базе "Справедливой России". По словам Миронова, председателем новой политической организации станет он сам, а Семигин и Прилепин будут сопредседателями.