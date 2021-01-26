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В TikTok нашли опасную ошибку. Как не стать жертвой

Текст:   Антон Благовещенский
26.01.2021,  
18:22
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В функции "Найти друзей" соцсети TikTok обнаружена узявимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к персональным данным, хранящимся в профилях пользователей.

Фото: istock

Среди этих данных - номер телефона, фото. настройки, уникальный ID и другая информация.

Специалисты Check Point Software провели расследование и выяснили, что злоумышленники, используя уязвимость, могли создать базу данных пользователей и их номеров телефонов, чтобы затем использовать ее в преступных целях. Уязвимость в данный момент устраняется.

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Что делать пользователям, чтобы не стать жертвой хакеров? В Check Point Software рекомендуют указывать как можно меньше данных о себе, регулярно обновлять операционную систему и приложения до последней версии.

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