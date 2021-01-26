В функции "Найти друзей" соцсети TikTok обнаружена узявимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к персональным данным, хранящимся в профилях пользователей.

Фото: istock

Среди этих данных - номер телефона, фото. настройки, уникальный ID и другая информация.

Специалисты Check Point Software провели расследование и выяснили, что злоумышленники, используя уязвимость, могли создать базу данных пользователей и их номеров телефонов, чтобы затем использовать ее в преступных целях. Уязвимость в данный момент устраняется.

Что делать пользователям, чтобы не стать жертвой хакеров? В Check Point Software рекомендуют указывать как можно меньше данных о себе, регулярно обновлять операционную систему и приложения до последней версии.