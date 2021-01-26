В Турции из-за засухи устанавливают на дома системы сбора дождевой воды

"Принимая во внимание растущую угрозу засухи, необходимо создавать системы сбора дождевой воды на крышах всех зданий, построенных на участках площадью более двух тысяч квадратных метров, а также оборудовать подземные резервуары для ее хранения", говорится в распоряжении.
При этом муниципалитеты своей властью могут обязать создавать подобные системы и на меньших участках. Как считают специалисты, проблема засухи в Турции, которую многие увязывают с изменением климата, может быть частично решена через внедрение сбора дождевой воды и технической воды - это позволит сэкономить до 40 процентов в плане потребления.
Из-за засушливого 2020 года многие водоемы, в том числе и водохранилища в Турции значительно обмелели, а некоторые вовсе пересохли. Наибольшую тревогу вызывают несколько водохранилищ, снабжающих водой 16-миллионный Стамбул.
Как заявил эксперт по климату из турецкого Босфорского университета Мурат Тюркеш в октябре прошлого года, климат в Турции начал меняться в 1970-х, что привело к миграции сельских жителей в города, поскольку земля перестала давать достаточно урожая. А с 1994 года, считает Тюркеш, резко выросли средние дневные и ночные температуры. В настоящее время, полагает он, зимы в Турции становятся "тропическими", а лето - все более жарким, и такие изменения принесут в недалеком будущем огромные убытки стране.
В декабре министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что власти разрабатывают план строительства 150 подземных плотин в 2021-23 годах, которые станут собирать подземные воды в определенных местах. Кроме того, считает министр, Турции, возможно, придется сильнее следить за утечками воды из водопроводных труб, а также вводить усовершенствования в сельское хозяйство, например - капельное орошение. Кроме того, предполагается развернуть широкую кампанию среди населения с призывами экономить воду.
Благодаря дождям и снегопадам в последние недели, водохранилища в окрестностях Стамбула заполнились водой на 32 процента от максимума, это примерно на десять процентов больше, чем было в начале зимы. Однако нет никаких гарантий, что вместе с наступлением теплого сезона ситуация не станет еще хуже, чем была в 2020 году.