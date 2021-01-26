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26.01.2021 00:51
Рубрика: В мире

В Турции из-за засухи устанавливают на дома системы сбора дождевой воды

Текст: Константин Волков
Министерство окружающей среды и городского строительства Турции обнародовало в официальном правительственном издании Resmi Gazete распоряжение об обязательном оборудовании зданий системами сбора дождевой воды.
Фото: AP Photo / Emrah Gurel Фото: AP Photo / Emrah Gurel
Фото: AP Photo / Emrah Gurel

"Принимая во внимание растущую угрозу засухи, необходимо создавать системы сбора дождевой воды на крышах всех зданий, построенных на участках площадью более двух тысяч квадратных метров, а также оборудовать подземные резервуары для ее хранения", говорится в распоряжении.

Фото: REUTERS/Murad Sezer
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При этом муниципалитеты своей властью могут обязать создавать подобные системы и на меньших участках. Как считают специалисты, проблема засухи в Турции, которую многие увязывают с изменением климата, может быть частично решена через внедрение сбора дождевой воды и технической воды - это позволит сэкономить до 40 процентов в плане потребления.

Из-за засушливого 2020 года многие водоемы, в том числе и водохранилища в Турции значительно обмелели, а некоторые вовсе пересохли. Наибольшую тревогу вызывают несколько водохранилищ, снабжающих водой 16-миллионный Стамбул.

Как заявил эксперт по климату из турецкого Босфорского университета Мурат Тюркеш в октябре прошлого года, климат в Турции начал меняться в 1970-х, что привело к миграции сельских жителей в города, поскольку земля перестала давать достаточно урожая. А с 1994 года, считает Тюркеш, резко выросли средние дневные и ночные температуры. В настоящее время, полагает он, зимы в Турции становятся "тропическими", а лето - все более жарким, и такие изменения принесут в недалеком будущем огромные убытки стране.

В декабре министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что власти разрабатывают план строительства 150 подземных плотин в 2021-23 годах, которые станут собирать подземные воды в определенных местах. Кроме того, считает министр, Турции, возможно, придется сильнее следить за утечками воды из водопроводных труб, а также вводить усовершенствования в сельское хозяйство, например - капельное орошение. Кроме того, предполагается развернуть широкую кампанию среди населения с призывами экономить воду.

Благодаря дождям и снегопадам в последние недели, водохранилища в окрестностях Стамбула заполнились водой на 32 процента от максимума, это примерно на десять процентов больше, чем было в начале зимы. Однако нет никаких гарантий, что вместе с наступлением теплого сезона ситуация не станет еще хуже, чем была в 2020 году.

В мире Ближний Восток Турция

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