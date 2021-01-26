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26.01.2021 15:00
Рубрика: Экономика

В удаленные населенные пункты почту доставят беспилотники

Текст: Ирина Алпатова
Почта России тестирует беспилотные транспортные средства для доставки писем, продуктов и товаров из онлайн-магазинов в удаленные населенные пункты. По словам главы почты Максима Акимова, это единственный способ удешевить логистику.
Фото: Андрей Огородник/ТАСС Фото: Андрей Огородник/ТАСС
Фото: Андрей Огородник/ТАСС

"У нас огромное количество населенных пунктов, до которых так просто не добраться. Представьте себе 350-километровый маршрут, который включает в себя вездеход, моторную лодку или снегоход (через реку в разное время года), автомобиль, какую-то еще тягу. Мы не хотим, чтобы люди были отрезаны, и не хотим уходить с этих территорий", - поделился Акимов.

В 2021 году "Почта России" будет развивать сеть постаматов

Сейчас у компании 2 задачи - подобрать технику, которая будет способна поднимать грузы от 100 кг и выдерживать полеты до 350-400 км., и выстроить грамотную экономику. "У нас пока не все склеивается с точки зрения экономики, но уже понятно, куда двигаться", - отметил глава почты.

Почта также планирует внедрять беспилотные аппараты (небольшие дроны и роверы) для доставки в крупных городах. "Мы заказываем беспилотники и роверы для тестирования, и это не 1-2 единицы, а крупные партии. Я бы не назвал эти решения зрелыми с учетом нашей зимы и напряженности городского движения, но двигаться в этом направлении надо", - рассказал Акимов.

Полностью интервью с главой Почты России Максимом Акимовым читайте в ближайшем номере "РГ".

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России

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