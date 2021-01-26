Новости

В Роспотребнадзоре разъяснили, можно ли заболеть COVID-19 от вакцин 01:36
Байден предсказал Америке больше смертей из-за коронавируса 01:25
В ВОЗ назвали будущее коронавируса 01:00
В Азербайджане произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие 25.01.2021
Нурмагомедов посетил сбор "Спартака" и обыграл в футбол команду Джикии 25.01.2021
В Сербии 250 тысяч человек привились от коронавируса 25.01.2021
Боец ММА Федор Емельяненко выписан из больницы 25.01.2021
В генконсульстве РФ в Стамбуле рассказали о состоянии пострадавших россиян 25.01.2021
В Москве госпитализирован попавший под трамвай ребенок 25.01.2021
К концу года 86,2% населения будут получать чистую питьевую воду 25.01.2021
Врач предупредила об отдаленных последствиях коронавируса 25.01.2021
Путин поручил утвердить нормы охвата детей доппрограммами в области искусств 25.01.2021
Путин поручил реализовать программу развития театров на Дальнем Востоке 25.01.2021
Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в армии США 25.01.2021
Путин поручил поддержать писателей 25.01.2021
Путин рекомендовал запретить отождествление СССР и фашистской Германии 25.01.2021
В России создадут единый реестр аварийных домов 25.01.2021
В Москве арестовали 30 участников несанкционированной акции 25.01.2021
Патрушев и Салливан обсудили стратегическую стабильность 25.01.2021
Путин поручил рассмотреть вопрос об изучении отечественного кино в школах 25.01.2021
Певиц Алену Апину и Беретту назвали угрозой нацбезопасности Украины 25.01.2021
В Москве арестован соучастник двойного убийства на свадьбе 25.01.2021
Президенты России и Мексики обсудили поставки "Спутник V" 25.01.2021
Стало известно, кто исполнит главную роль в приквеле "Ведьмака" 25.01.2021
Си Цзиньпин предупредил об угрозе новой "холодной войны" 25.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
26.01.2021 01:00
Рубрика: Общество

В ВОЗ назвали будущее коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
С течением времени коронавирусная инфекция может превратиться в эндемическое заболевание. Об этом на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его словам, с вирусными инфекциями обычно так и происходит. "В истории человечества мы смогли победить только оспу. Но мы пока так и не смогли ликвидировать, например, полиомиелит и корь", - напомнил Райан (цитата по ТАСС).

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Врач предупредила об отдаленных последствиях коронавируса

Эксперт при этом обратил внимание, что победить коронавирус тоже будет крайне сложно. Ведь на сегодняшний момент эта инфекция присутствует практически во всех странах мира. Доступ же к вакцине в настоящее время неоптимален, и такая ситуация сохранится в ближайшем будущем, добавил Райан. Поэтому передача коронавирусной инфекции будет продолжаться.

Райан также добавил, что в этом году есть возможность значительно сократить смертность и вернуться к нормальной жизни. Но вирус продолжит предаваться достаточно долго. До того времени, пока не будет обеспечен повсеместный охват вакцинацией.

Ранее в интервью "Российской газете" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович также пояснила, что со временем коронавирус может стать сезонным заболеванием. "Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы", - считает Вуйнович.

Она также отметила, что любой вирус постепенно адаптируется к человеческой популяции и становится "привычной" сезонной респираторной инфекцией.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин снял запрет на въезд в Россию для граждан четырех стран
Эксперты РФ и США начали работу над продлением ДСНВ
Минсельхоз: Дополнительных ограничений цен на продукты не планируется
В ближайшее время вузы смогут вернуться к очному формату учебы
Инфекционист рассказал, когда можно будет снять ограничения по COVID-19
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России