В ВОЗ назвали будущее коронавируса

По его словам, с вирусными инфекциями обычно так и происходит. "В истории человечества мы смогли победить только оспу. Но мы пока так и не смогли ликвидировать, например, полиомиелит и корь", - напомнил Райан (цитата по ТАСС).

Эксперт при этом обратил внимание, что победить коронавирус тоже будет крайне сложно. Ведь на сегодняшний момент эта инфекция присутствует практически во всех странах мира. Доступ же к вакцине в настоящее время неоптимален, и такая ситуация сохранится в ближайшем будущем, добавил Райан. Поэтому передача коронавирусной инфекции будет продолжаться.

Райан также добавил, что в этом году есть возможность значительно сократить смертность и вернуться к нормальной жизни. Но вирус продолжит предаваться достаточно долго. До того времени, пока не будет обеспечен повсеместный охват вакцинацией.

Ранее в интервью "Российской газете" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович также пояснила, что со временем коронавирус может стать сезонным заболеванием. "Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы", - считает Вуйнович.

Она также отметила, что любой вирус постепенно адаптируется к человеческой популяции и становится "привычной" сезонной респираторной инфекцией.