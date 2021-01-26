В "ЖКХ-контроль" оценили предложение ограничить время ремонта

В Национальном центре "ЖКХ Контроль" назвали избыточным закон, который будет специально ограничивать время проведения ремонта. Это может привести к затягиванию сроков работ и увеличению их стоимости для жителей. Об этом заявила исполнительный директор центра Светлана Разворотнева в интервью Радио "Комсомольская правда". Ранее с инициативой законодательно ограничить проведение шумных работ тремя днями в неделю выступила Общественная палата.

"Если говорить про три дня в неделю, у нас есть стоимость капремонта и есть подрядчики, - напоминает Разворотнева. - Они рассчитывают график своих работ и не могут себе позволить, чтобы простаивали рабочие. И если потребовать, чтобы работали меньше, три дня в неделю, то платить им надо будет больше". Кроме того, по ее словам, при таких условиях капремонт может растягиваться практически до бесконечности.

Эксперт уверена, что регулирующих эту сферу законов больше, чем достаточно. "Есть и законы о тишине, в том числе региональные, они ограничивают уровень шума по часам. В Москве нельзя шуметь не только в ночное время, но и два часа в дневное. И если они нарушают рамки, то призвать их к ответственности", - говорит исполнительный директор "ЖКХ Контроля".

По ее словам, закон будет избыточным поскольку этот вопрос может быть решен простым собранием жильцов и зависит именно от их готовности платить больше.