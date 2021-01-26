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26.01.2021 15:47
Рубрика: Общество

Великая святыня ацтеков найдена у подножия пирамиды Уицилопочтли

Текст: Денис Передельский
Фото: Mirsa Islas, INAH Фото: Mirsa Islas, INAH
Фото: Mirsa Islas, INAH

В Мексике команда археологов из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружила огромный барельеф с изображением американского беркута, который считался величайшей святыней у многих коренных народов.

Фото: iStock
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Как сообщается на сайте INAH, находка была сделана еще в феврале 2020 года, однако только сейчас институт объявил о ней. Все прошедшее время археологи тщательно очищали уникальный культовый объект.

Барельеф был раскопан у подножия Темпло Майор - главного храма ацтекского Теночтитлана, современного города Мехико. Артефакт расположен на центральной оси, которая пересекает пирамиду Уицилопочтли и монументальную скульптуру богини Койолсауки.

На барельефе изображена птица - американский беркут подвида Aquila chrysaetos canadensis. Для коренных народов, проживавших на территории современной Мексики, это была великая святыня. Она была тесно связана с войнами и ритуалами жертвоприношения и в то же время являлась духом-покровителем и отождествлялась с могущественным Уицилопочтли, богом Солнца и войны.

Ученые отмечают, что святыня расположена недалеко и от Куаушикалько - круглого здания, в котором, согласно документам XVI века, проводились ритуальные кремации правителей Теночтитлана. Размеры барельефа впечатляют: 1,06 метра в длину и 70 сантиметров в ширину. На данный момент он является самым крупным из 67 подобных элементов, найденных когда-либо в Темпло Майор.

Фото: wikipedia.org
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Исследователи предполагают, что эта вырезанная в скале скульптура была частью пола культового помещения, которое использовалось во времена правления Мотекухзомы Ильхуикамина, с 1440 по 1469 годы нашей эры. Он был вторым императором ацтеков и пятым королем Теночтитлана.

"Это место уникально для всего Темпло Майор, поскольку оно содержит барельефы, которые намекают на двойную концепцию предназначения этого здания, - говорит археолог Родольфо Агилар Тапиа. - На южной стороне, которую мы исследуем, есть элементы, подобные этому орлу. Все они связаны с мифическим циклом рождения бога Уицилопочтли. В то же время на северной стороне барельефы, первый из которых был открыт еще в 1900 году, содержат изображения, связанные с Тлалоком, богом дождя и плодородия".

По мнению специалистов, важное значение этой скульптуры определяется не только ее размерами и великолепной отделкой, но и ее расположением. Ведь она находится у подножия важнейшего для древних народов Мексики храма.

К слову, по мнению археологов, испанские колонизаторы никогда не видели данный артефакт. Он был скрыт строительными материалами во время масштабного расширения комплекса Темпло Майор, которое ацтеки провели в период правления Ахуитцотля между 1486 и 1502 годами. Вот почему барельеф находится в хорошем состоянии.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Северная и Центральная Америка Мексика

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