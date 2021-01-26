Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме

Парламент Украины принял закон о всеукраинском референдуме, предусматривающий возможность электронного голосования. Такое решение поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА Новости.

Документ должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Согласно закону, предметом всеукраинского референдума могут быть изменения в конституцию, вопросы общегосударственного значения, утверждение ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины, а также прекращение действия закона или отдельных его положений.