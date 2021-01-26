Во время войны родные получили на Владимира Добронравова пять похоронок

Владимир Добронравов, 22 года

Добронравов Владимир Алексеевич (1923 - 26 (или 27).06.1945), старший лейтенант, командир стрелковой роты 175-го стрелкового полка 58-й гвардейской стрелковой дивизии.

Младший брат Сергея Добронравова. Родился в Тобольске.

Еще в школе работал над поэмой о сибирских первопроходцах.

Окончил 2-е Омское военное пехотное училище и курсы десантников в Москве.

Звание лейтенанта присвоено 13 июня 1942 года. Дважды ранен.

В учетно-послужной карте на старшего лейтенанта Добронравова (Центральный архив Министерства обороны) в графе "был ли в плену" сказано: "Проживал на оккупированной территории с 12.09.1943 г.".

После шести месяцев плена Владимир бежал и нашел приют в городке Первомайске Одесской области в семье Зинаиды Безродной. Зина выдавала его за младшего брата, а родителям Володи потом написала: "Побыл у нас три месяца. Смотрели мы за ним, как за ребенком... Несмотря ни на какие трудности, мы его прятали до последнего дня, пока не освободила нас Красная Армия..."

Приказом 58-й гвардейской стрелковой дивизии от 24 августа 1944 года N049/н награжден орденом Красной Звезды.

Из представления к ордену от 20 августа 1944 года: "Командир стрелковой роты гв. старший лейтенант Добронравов за время боевых действий полка с 09.08.1944 года показал себя смелым, храбрым и находчивым командиром.

13.09.1944 года противник несколько раз переходил в контратаки, пытаясь потеснить наши подразделения. Командуя ротой во взаимодействии с соседними подразделениями, тов. Добронравов отбил 3 контратаки противника, сам лично из карабина уничтожил 4 немцев, чем способствовал успешному отражению контратаки и закреплению достигнутого рубежа.

За хорошо организованное успешное отражение контратак и проявленное при этом мужество и отвагу т. Добронравов достоин правительственной награды ордена Красной Звезды.

Приказом войскам 5-й гвардейской армии от 16 февраля 1945 года N011/н награжден орденом Красного Знамени.

Из представления к ордену от 28 января 1945 года: "23 января 1945 года при форсировании реки Одер в районе села Деберз (Германия) рота, руководимая тов. Добронравовым, переправилась на ее левый берег в числе первых подразделений полка. Укрепившись на берегу, рота отбила 5 контратак противника, нанеся ему большой урон в живой силе, способствовала другим подразделениям полка в захвате 2 прибрежных деревень, занятых немцами.

24 января 1944 года рота, руководимая тов. Добронравовым, умело маневрируя, закрепилась на окраине деревни Фишбах и 25 января при содействии других подразделений выбила оттуда крупные силы немцев. Тов. Добронравов, умело руководя боем роты, сам лично проявил мужество и храбрость, в упор расстреливая немецких солдат и офицеров. За три дня боев рота тов. Добронравова уничтожила свыше 100 немецких солдат и офицеров.

За образцовое выполнение приказов командования, за умелое руководство ротой в бою, за проявленную личную храбрость и мужество тов. Добронравов достоин правительственной награды ордена Красного знамени".

Братья Добронравовы - Сергей, Владимир (в центре) и Борис. Фото: Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского.

Во время войны родные получили на Владимира пять похоронок. Шестая пришла после войны. Володя умер в Чехословакии (г. Ческе-Будеевице).

В Омске имя Владимира Добронравова увековечено на мемориальном камне, посвященном поэтам-фронтовикам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, установленном в 2010 году на Аллее литераторов (бульвар Л. Мартынова).

Документы и фотографии Владимира Добронравова хранятся в архиве "Омские поэты, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны" в Омском государственном литературном музее имени Ф.М. Достоевского.