Володин оценил идею пересадить чиновников на трамваи

Пересаживать чиновников на трамваи бесполезно, и в целом это популизм, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, главное не на чем ездят "слуги народа", а их эффективность.

Об этом глава палаты парламента заявил в интервью радио "Комсомольская правда", отвечая на реплику о том, что в Европе чиновники ездят в трамваях вместе с обычными людьми.

"У нас проблема не в том, что чиновник ездит на машине, а в том, что он в машине ездит, а свои полномочия выполняет неэффективно", - считает спикер.

По его словам, бывали случаи, когда чиновники "пересаживались в автобусы, в троллейбусы, в трамваи", а в результате "мы с вами теряли страну". "Можно поездить и на трамвае, и на троллейбусе и при этом ни за что не отвечать, - констатировал Володин. - Но этот популизм, он ведет-то к развалу".

"Пускай, он ездит на персональной машине, пускай, еще что- то у него будет, но если он возьмет и хорошо выстроит систему работы здравоохранения, обеспечит качество образования, безопасность, наверное, ни у кого не возникнет вопросов", - считает Володин. По его оценке, "корень зла" нужно искать в другом - "в неэффективности, в безответственности, в непорядочности" некоторых чиновников.

При этом, уверен спикер Госдумы, если такой служащий не решает основные проблемы граждан и берет взятки, то "может быть, ему не только с машины надо пересесть на трамвай, а и в другое место, там, где он может в одиночестве побыть".