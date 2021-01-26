Новости

В Москве замечен турпан из Красной книги 22:50
Володин ответил на вопрос о выборе между Трампом и Байденом 22:36
Володин: Санкции против России объявляют на основе провокации 22:26
Коронавирусом переболел 171 депутат Госдумы 21:52
Томас Тухель возглавил "Челси" 21:50
Володин оценил идею пересадить чиновников на трамваи 21:46
Володин прокомментировал инцидент с ударившим женщину силовиком 21:41
Замглавы Минобороны и представитель МИД Кипра обсудили сотрудничество 21:27
Бастрыкину доложили о 20 расследуемых делах по итогам несанкционированных акций 23 января 21:25
В Киргизии задержали экс-премьера Абылгазиева 21:20
Десять контейнеров с респираторами на 40 тысяч евро украли в Германии 21:14
Аксаков: В Госдуме готовится законопроект о кредитных каникулах 20:50
Фонд фондов промышленных технологий в России запустят в феврале 20:28
Ананидзе предложил "Спартаку" подписать Нурмагомедова вместо Кокорина 20:01
"Соллерс Форд" выкупил завод по выпуску моторов для Transit и "Патриота" 19:40
В Петербурге раскрыли тайный клуб с похищениями и вымогательствами 19:28
Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме 19:26
Профильный комитет ПАСЕ рекомендовал сохранить полномочия делегации РФ 19:25
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 19:18
Крупнейший завод по выпуску дизельных двигателей перейдет на электромоторы 19:17
В "Справедливой России" одобрили манифест объединенных левопатриотических сил 18:57
Названы имена космических туристов, летящих на МКС на корабле Маска 18:56
Российский сериал "Сны Алисы" попал в топ лучших на Berlinale Series Market 18:28
Жителей Подмосковья освободили от платы за капремонт в домах, попавших под снос 18:25
Станислав Черчесов объяснил, почему решил вакцинироваться от коронавируса 18:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
26.01.2021 21:46
Рубрика: Власть

Володин оценил идею пересадить чиновников на трамваи

Текст: Татьяна Замахина

Пересаживать чиновников на трамваи бесполезно, и в целом это популизм, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, главное не на чем ездят "слуги народа", а их эффективность.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин предложил снять возрастные ограничения для назначаемых им чиновников

Об этом глава палаты парламента заявил в интервью радио "Комсомольская правда", отвечая на реплику о том, что в Европе чиновники ездят в трамваях вместе с обычными людьми.

"У нас проблема не в том, что чиновник ездит на машине, а в том, что он в машине ездит, а свои полномочия выполняет неэффективно", - считает спикер.

По его словам, бывали случаи, когда чиновники "пересаживались в автобусы, в троллейбусы, в трамваи", а в результате "мы с вами теряли страну". "Можно поездить и на трамвае, и на троллейбусе и при этом ни за что не отвечать, - констатировал Володин. - Но этот популизм, он ведет-то к развалу".

"Пускай, он ездит на персональной машине, пускай, еще что- то у него будет, но если он возьмет и хорошо выстроит систему работы здравоохранения, обеспечит качество образования, безопасность, наверное, ни у кого не возникнет вопросов", - считает Володин. По его оценке, "корень зла" нужно искать в другом - "в неэффективности, в безответственности, в непорядочности" некоторых чиновников.

При этом, уверен спикер Госдумы, если такой служащий не решает основные проблемы граждан и берет взятки, то "может быть, ему не только с машины надо пересесть на трамвай, а и в другое место, там, где он может в одиночестве побыть".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Госдума в первом чтении одобрила упрощение получения налогового вычета
Госдума одобрила налоговый вычет за фитнес
Бизнес сможет получить налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников
В Фонде соцстраха назвали максимальный размер пособия на детей в 2021 году
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей