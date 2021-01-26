Володин отметил значимый вклад Приходько в укрепление России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько.

"Известный государственный деятель и профессиональный дипломат, Сергей Эдуардович внес значимый вклад в укрепление нашей страны, системы государственного управления", - отметил спикер, которого цитирует сайт ГД.

По его словам, Приходько отличали личная порядочность и ответственное отношение к работе. "Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением", - уверен Володин.