Володин: Санкции против России объявляют на основе провокации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Германия так и не предоставила России никаких материалов в пользу своих обвинений по делу блогера Алексея Навального, на основе которых, тем не менее, бездоказательно вводятся санкции. По оценке Володина, вся эта история - провокация.

Об этом спикер заявил в интервью радиостанции "Комсомольская правда". Он напомнил, что российским властям "необходим биологический материал", чтобы разобраться в ситуации с предполагаемым отравлением. Он был запрошен у Германии. "Почему до сих пор-то не передают, почему? - отметил Володин. - Анализы, соответственно, формулы того же "Новичка", если там нашли. Нет ответа. Почему?"

И еще один момент, о котором напомнил глава палаты парламента: "Когда самолет шел на посадку, объявили, что аэропорт заминирован. Звонок поступил из ФРГ". Володин отметил, что правоохранительные органы обратились к коллегам опять же в Германии с просьбой: "Вот вам установленные данные, откуда был звонок, выясните". "Нет ответа, - констатировал спикер. - Почему?"

"Против нас совершена провокация, на основании этой провокации объявляют санкции, - резюмировал парламентарий. - Это все бьет по нашей стране, по благосостоянию граждан, по экономике нашей страны, по престижу нашей страны".