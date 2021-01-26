ВОЗ предупредила о долгосрочных последствиях перенесенного COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует продолжать лечение больных, перенесших заболевание COVID-19, в зависимости от сохраняющихся симптомов - постоянной усталости, остаточного кашля, непереносимости физической нагрузки.

Официального названия у этого состояния нет, в ВОЗ еще только планируют составить детальное описание этого состояния, его подтипов и определений, - говорится в сегодняшнем сообщении ВОЗ.

Между тем, и практикующие врачи, и в медиа его обычно называют "постковидный синдром".

Главный посыл ВОЗ - пациенты с таким состоянием нуждаются в обязательном медицинском наблюдении и лечении. Это одна из рекомендаций, сделанных ВОЗ в пересмотренных руководящих принципах клинического ведения.

"Понимание этого состояния является одним из приоритетных направлений работы ВОЗ. В феврале 2021 года ВОЗ организует серию консультаций для достижения консенсуса по описанию этого состояния, его подтипов и определений случаев. Это научное понимание будет определять название состояния. Консультации будут включать широкий круг заинтересованных сторон, включая группы пациентов", - сообщили в ВОЗ.

Тем не менее, несколько практических рекомендаций уже есть. Для пациентов с COVID-19 в домашних условиях ВОЗ предлагает использовать пульсоксиметрию для измерения уровня кислорода в крови, не говоря уже о регулярном наблюдении.

Для госпитализированных пациентов ВОЗ включила в рекомендации пункт о применении низких доз антикоагулянтов для предотвращения образования тромбов в кровеносных сосудах (тромбоза).

Для более тяжелых пациентов, которые принимают дополнительный кислород (включая высокоточный носовой кислород) или неинвазивную вентиляцию легких, ВОЗ рекомендует располагать больных в позиции на животе, чтобы увеличить приток кислорода в легкие. Это, заметим, так называемая "прон-позиция", которую в российских COVID-отделениях начали использовать еще весной.

Рекомендации были подготовлены независимой группой экспертов ВОЗ - Группой по разработке руководящих принципов - на основе подробного оперативного анализа всех имеющихся фактических данных. В ВОЗ подчеркивают, что руководящие принципы - это живой документ, который регулярно обновляется по мере поступления новых данных.