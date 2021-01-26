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26.01.2021 08:40
Рубрика: Общество

Врач объяснила, в каком случае надо бить тревогу после COVID-19

Текст: Оксана Грибанова

Если у переболевшего коронавирусом в течение долгого времени не проходят симптомы перенесенного заболевания, то важно, не откладывая, обратиться к специалистам.

Врач Екатерина Вострикова рассказала, какие обследования необходимо пройти, чтобы выявить у себя так называемый постковидный синдром. По словам специалиста, в первую очередь следует сдать анализы крови и мочи, передает KP.Ru.

Фото: iStock
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Не откладывая, необходимо записаться на прием к кардиологу и сделать ЭКГ, если после болезни появились проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Понять, что не так с ЖКТ, поможет УЗИ и соответствующие анализы. Посетить врача-нарколога рекомендуется, если появилась бессонница, депрессивное состояние.

Отмечается, что в ряде случаев переболевший коронавирусом начинает ощущать боли в суставах, в груди и мучительные перепады настроения только через месяц-два после выписки из больницы.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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