Врач рассказал, когда переболевшие COVID-19 могут сдавать кровь

Донорская кровь нужна всегда, а во время пандемии появилась необходимость и в плазме для лечения пациентов с ковидом. Однако во время распространения коронавирусной инфекции волонтерам следует соблюдать ряд правил.

- Мы сообщаем нашим донорам, которые переболели COVID-19, что у них есть возможность через 30 дней после двух отрицательных мазков (необходимы выписки из медицинской карты) и если нет никаких симптомов болезни, сдать цельную кровь или плазму, - рассказал KP.RU руководитель донорского движения РНИМУ имени Пирогова Тигран Мурадян.

Не могут стать донорами люди, которые контактировали с больными коронавирусом менее 14 дней назад, а также если наблюдается кашель, температура, насморк и ломота в теле.

- Если вы вакцинировались от коронавируса, то это временное противопоказание. После введения второй части вакцины и по истечению 30 дней можно сдавать как цельную кровь, так и компоненты крови, - пояснил Тигран Мурадян.