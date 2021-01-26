За сутки в России подтвержден 18 241 случай COVID-19 в 85 регионах

Новости

Минэкономразвития готово и дальше корректировать пошлины на зерно 12:25
Премьер Италии Конте объявил об отставке 12:24
Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года 12:19
Инструктажи по охране труда можно будет проводить удаленно 12:00
Австрийского бизнесмена заподозрили в незаконном предпринимательстве 11:59
Налоговая служба проконтролирует цены на базовые продукты 11:55
Президент Таджикистана заявил о ликвидации коронавируса в стране 11:47
В Подмосковье мужчину будут судить за похищение предпринимателя 11:45
Комитет по выдвижению Москвы кандидатом на ЭКСПО-2030 возглавит Мантуров 11:43
В древнем турецком городе снесут здания, портящие исторический силуэт 11:36
Жительница Твери перевела мошенникам 1,6 миллиона рублей 11:35
На Кубани закрыли школу после отравления более 30 учеников 11:28
Netflix нашел актера на роль короля Хенсельта для сериала "Ведьмак" 11:22
ФСБ ликвидировало два подпольных цеха по переработке краба 11:18
Оперштаб: Еще 5572 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:17
Москвичей пригласили в школу социального волонтерства 11:07
В Петербурге потратили 110 миллиардов рублей на борьбу с пандемией 10:59
В Эстонии утверждено новое правительство 10:54
В Ленобласти годовалая девочка отравилась метадоном 10:38
В Приморье рыбак из КНДР осужден за нападение на пограничника 10:37
Туроператоры заявили о росте цен на отдых в Турции 10:34
Названы продукты с высоким содержанием трансжиров 10:34
Большунов и Вяльбе принесли извинения финскому лыжнику 10:22
Иркутский подросток напал на женщину с ножом ради нового смартфона 10:13
Москвичи смогут сэкономить при регистрации недвижимости 10:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
26.01.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 18 241 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией м коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2317
  • 2 Санкт-Петербург 1510
  • 3 Московская область 1129
  • 4 Нижегородская область 461
  • 5 Воронежская область 383
  • 6 Ростовская область 382
  • 7 Свердловская область 358
  • 8 Красноярский край 324
  • 9 Пермский край 292
  • 10 Вологодская область 291
  • 11 Хабаровский край 291
  • 12 Челябинская область 289
  • 13 Самарская область 279
  • 14 Иркутская область 262
  • 15 Архангельская область 248
  • 16 Саратовская область 248
  • 17 Волгоградская область 243
  • 18 Ульяновская область 235
  • 19 Ставропольский край 235
  • 20 Республика Карелия 230
  • 21 Пензенская область 223
  • 22 Ленинградская область 221
  • 23 Приморский край 218
  • 24 Забайкальский край 215
  • 25 Тверская область 206
  • 26 Мурманская область 203
  • 27 Кировская область 203
  • 28 Ханты-Мансийский автономный округ 199
  • 29 Краснодарский край 195
  • 30 Калининградская область 192
  • 31 Алтайский край 189
  • 32 Смоленская область 187
  • 33 Брянская область 186
  • 34 Ярославская область 186
  • 35 Тульская область 185
  • 36 Удмуртская Республика 182
  • 37 Курская область 180
  • 38 Астраханская область 175
  • 39 Оренбургская область 175
  • 40 Ивановская область 173
  • 41 Белгородская область 173
  • 42 Новгородская область 170
  • 43 Орловская область 168
  • 44 Республика Башкортостан 168
  • 45 Омская область 158
  • 46 Республика Крым 157
  • 47 Тамбовская область 155
  • 48 Калужская область 154
  • 49 Тюменская область 152
  • 50 Липецкая область 150
  • 51 Владимирская область 150
  • 52 Республика Бурятия 146
  • 53 Псковская область 145
  • 54 Республика Коми 143
  • 55 Новосибирская область 131
  • 56 Республика Саха (Якутия) 128
  • 57 Сахалинская область 120
  • 58 Кемеровская область 114
  • 59 Рязанская область 111
  • 60 Республика Дагестан 110
  • 61 Амурская область 107
  • 62 Севастополь 102
  • 63 Курганская область 98
  • 64 Томская область 98
  • 65 Республика Чувашия 95
  • 66 Кабардино-Балкарская Республика 89
  • 67 Республика Татарстан 85
  • 68 Республика Мордовия 80
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 75
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 74
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 73
  • 72 Республика Хакасия 72
  • 73 Республика Калмыкия 71
  • 74 Камчатский край 64
  • 75 Республика Адыгея 50
  • 76 Республика Марий Эл 45
  • 77 Республика Ингушетия 38
  • 78 Чеченская Республика 32
  • 79 Костромская область 25
  • 80 Магаданская область 22
  • 81 Еврейская автономная область 17
  • 82 Республика Алтай 9
  • 83 Ненецкий автономный округ 6
  • 84 Республика Тыва 6
  • 85 Чукотский автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 3 756 931 случай (+0,49%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,04%
  • 2. Республика Алтай 0,1%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 564 смертей
  • Москва 70
  • Санкт-Петербург 58
  • Московская область 35
  • Ростовская область 28
  • Красноярский край 26
  • Краснодарский край 20
  • Воронежская область 18
  • Свердловская область 18
  • Республика Чувашия 12
  • Нижегородская область 12
  • Иркутская область 12
  • Ивановская область 11
  • Пермский край 10
  • Самарская область 10
  • Челябинская область 10
  • Новосибирская область 10
  • Республика Крым 9
  • Ленинградская область 8
  • Мурманская область 8
  • Владимирская область 7
  • Алтайский край 7
  • Белгородская область 6
  • Смоленская область 6
  • Тульская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Республика Татарстан 6
  • Оренбургская область 6
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Курская область 5
  • Орловская область 5
  • Ярославская область 5
  • Республика Коми 5
  • Волгоградская область 5
  • Севастополь 5
  • Омская область 5
  • Приморский край 5
  • Костромская область 4
  • Липецкая область 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Томская область 4
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Вологодская область 3
  • Республика Калмыкия 3
  • Пензенская область 3
  • Саратовская область 3
  • Тюменская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Республика Алтай 3
  • Республика Бурятия 3
  • Псковская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Мордовия 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Кемеровская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Калининградская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Астраханская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Ульяновская область 1
  • Республика Тыва 1
  • Республика Хакасия 1
  • Амурская область 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 70 482 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 798 человек
  • Москва 5572
  • Санкт-Петербург 2422
  • Московская область 1202
  • Нижегородская область 476
  • Челябинская область 442
  • Свердловская область 370
  • Ивановская область 350
  • Хабаровский край 346
  • Иркутская область 319
  • Ростовская область 318
  • Смоленская область 298
  • Архангельская область 297
  • Красноярский край 294
  • Ставропольский край 293
  • Мурманская область 289
  • Псковская область 287
  • Кировская область 281
  • Приморский край 279
  • Вологодская область 273
  • Пермский край 268
  • Самарская область 261
  • Краснодарский край 260
  • Саратовская область 259
  • Тверская область 255
  • Волгоградская область 250
  • Республика Карелия 249
  • Забайкальский край 245
  • Новгородская область 238
  • Белгородская область 233
  • Ульяновская область 231
  • Воронежская область 221
  • Ленинградская область 215
  • Омская область 210
  • Ханты-Мансийский автономный округ 209
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 205
  • Тульская область 197
  • Республика Башкортостан 197
  • Новосибирская область 197
  • Удмуртская Республика 183
  • Республика Крым 182
  • Пензенская область 182
  • Ярославская область 181
  • Тамбовская область 175
  • Республика Коми 175
  • Алтайский край 170
  • Кемеровская область 169
  • Оренбургская область 163
  • Чеченская Республика 156
  • Республика Калмыкия 145
  • Тюменская область 145
  • Республика Дагестан 142
  • Брянская область 140
  • Липецкая область 137
  • Амурская область 136
  • Калужская область 133
  • Орловская область 131
  • Курская область 127
  • Республика Ингушетия 127
  • Томская область 124
  • Республика Бурятия 122
  • Владимирская область 120
  • Республика Саха (Якутия) 114
  • Калининградская область 112
  • Рязанская область 98
  • Республика Чувашия 93
  • Астраханская область 91
  • Севастополь 91
  • Костромская область 90
  • Республика Татарстан 90
  • Курганская область 90
  • Республика Хакасия 90
  • Кабардино-Балкарская Республика 79
  • Республика Мордовия 78
  • Сахалинская область 73
  • Карачаево-Черкесская Республика 67
  • Республика Северная Осетия - Алания 64
  • Камчатский край 62
  • Республика Адыгея 44
  • Республика Марий Эл 41
  • Магаданская область 24
  • Республика Алтай 14
  • Республика Тыва 10
  • Еврейская автономная область 6
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период выписан по выздоровлении по России 3 174 561 человек.

Иммунолог заявил о быстром формировании антител к коронавирусу у детей
В регионах Общество Здоровье ЮФО ЦФО УрФО СФО СКФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин снял запрет на въезд в Россию для граждан четырех стран
Косачев: Сюжет с импичментом Трампа - не более чем мыльная опера
Пушков прокомментировал заявление Белого дома о звонке Путина Байдену
Налоговая служба проконтролирует цены на базовые продукты
Более 150 человек задержаны во время беспорядков в Нидерландах
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России