За сутки в России подтвержден 18 241 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией м коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2317
- 2 Санкт-Петербург 1510
- 3 Московская область 1129
- 4 Нижегородская область 461
- 5 Воронежская область 383
- 6 Ростовская область 382
- 7 Свердловская область 358
- 8 Красноярский край 324
- 9 Пермский край 292
- 10 Вологодская область 291
- 11 Хабаровский край 291
- 12 Челябинская область 289
- 13 Самарская область 279
- 14 Иркутская область 262
- 15 Архангельская область 248
- 16 Саратовская область 248
- 17 Волгоградская область 243
- 18 Ульяновская область 235
- 19 Ставропольский край 235
- 20 Республика Карелия 230
- 21 Пензенская область 223
- 22 Ленинградская область 221
- 23 Приморский край 218
- 24 Забайкальский край 215
- 25 Тверская область 206
- 26 Мурманская область 203
- 27 Кировская область 203
- 28 Ханты-Мансийский автономный округ 199
- 29 Краснодарский край 195
- 30 Калининградская область 192
- 31 Алтайский край 189
- 32 Смоленская область 187
- 33 Брянская область 186
- 34 Ярославская область 186
- 35 Тульская область 185
- 36 Удмуртская Республика 182
- 37 Курская область 180
- 38 Астраханская область 175
- 39 Оренбургская область 175
- 40 Ивановская область 173
- 41 Белгородская область 173
- 42 Новгородская область 170
- 43 Орловская область 168
- 44 Республика Башкортостан 168
- 45 Омская область 158
- 46 Республика Крым 157
- 47 Тамбовская область 155
- 48 Калужская область 154
- 49 Тюменская область 152
- 50 Липецкая область 150
- 51 Владимирская область 150
- 52 Республика Бурятия 146
- 53 Псковская область 145
- 54 Республика Коми 143
- 55 Новосибирская область 131
- 56 Республика Саха (Якутия) 128
- 57 Сахалинская область 120
- 58 Кемеровская область 114
- 59 Рязанская область 111
- 60 Республика Дагестан 110
- 61 Амурская область 107
- 62 Севастополь 102
- 63 Курганская область 98
- 64 Томская область 98
- 65 Республика Чувашия 95
- 66 Кабардино-Балкарская Республика 89
- 67 Республика Татарстан 85
- 68 Республика Мордовия 80
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 75
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 74
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 73
- 72 Республика Хакасия 72
- 73 Республика Калмыкия 71
- 74 Камчатский край 64
- 75 Республика Адыгея 50
- 76 Республика Марий Эл 45
- 77 Республика Ингушетия 38
- 78 Чеченская Республика 32
- 79 Костромская область 25
- 80 Магаданская область 22
- 81 Еврейская автономная область 17
- 82 Республика Алтай 9
- 83 Ненецкий автономный округ 6
- 84 Республика Тыва 6
- 85 Чукотский автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 3 756 931 случай (+0,49%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,04%
- 2. Республика Алтай 0,1%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 564 смертей
- Москва 70
- Санкт-Петербург 58
- Московская область 35
- Ростовская область 28
- Красноярский край 26
- Краснодарский край 20
- Воронежская область 18
- Свердловская область 18
- Республика Чувашия 12
- Нижегородская область 12
- Иркутская область 12
- Ивановская область 11
- Пермский край 10
- Самарская область 10
- Челябинская область 10
- Новосибирская область 10
- Республика Крым 9
- Ленинградская область 8
- Мурманская область 8
- Владимирская область 7
- Алтайский край 7
- Белгородская область 6
- Смоленская область 6
- Тульская область 6
- Ставропольский край 6
- Республика Татарстан 6
- Оренбургская область 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Курская область 5
- Орловская область 5
- Ярославская область 5
- Республика Коми 5
- Волгоградская область 5
- Севастополь 5
- Омская область 5
- Приморский край 5
- Костромская область 4
- Липецкая область 4
- Удмуртская Республика 4
- Томская область 4
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Республика Калмыкия 3
- Пензенская область 3
- Саратовская область 3
- Тюменская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Республика Алтай 3
- Республика Бурятия 3
- Псковская область 2
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Кемеровская область 2
- Хабаровский край 2
- Еврейская автономная область 2
- Калининградская область 1
- Республика Адыгея 1
- Астраханская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Ульяновская область 1
- Республика Тыва 1
- Республика Хакасия 1
- Амурская область 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 70 482 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 798 человек
- Москва 5572
- Санкт-Петербург 2422
- Московская область 1202
- Нижегородская область 476
- Челябинская область 442
- Свердловская область 370
- Ивановская область 350
- Хабаровский край 346
- Иркутская область 319
- Ростовская область 318
- Смоленская область 298
- Архангельская область 297
- Красноярский край 294
- Ставропольский край 293
- Мурманская область 289
- Псковская область 287
- Кировская область 281
- Приморский край 279
- Вологодская область 273
- Пермский край 268
- Самарская область 261
- Краснодарский край 260
- Саратовская область 259
- Тверская область 255
- Волгоградская область 250
- Республика Карелия 249
- Забайкальский край 245
- Новгородская область 238
- Белгородская область 233
- Ульяновская область 231
- Воронежская область 221
- Ленинградская область 215
- Омская область 210
- Ханты-Мансийский автономный округ 209
- Ямало-Ненецкий автономный округ 205
- Тульская область 197
- Республика Башкортостан 197
- Новосибирская область 197
- Удмуртская Республика 183
- Республика Крым 182
- Пензенская область 182
- Ярославская область 181
- Тамбовская область 175
- Республика Коми 175
- Алтайский край 170
- Кемеровская область 169
- Оренбургская область 163
- Чеченская Республика 156
- Республика Калмыкия 145
- Тюменская область 145
- Республика Дагестан 142
- Брянская область 140
- Липецкая область 137
- Амурская область 136
- Калужская область 133
- Орловская область 131
- Курская область 127
- Республика Ингушетия 127
- Томская область 124
- Республика Бурятия 122
- Владимирская область 120
- Республика Саха (Якутия) 114
- Калининградская область 112
- Рязанская область 98
- Республика Чувашия 93
- Астраханская область 91
- Севастополь 91
- Костромская область 90
- Республика Татарстан 90
- Курганская область 90
- Республика Хакасия 90
- Кабардино-Балкарская Республика 79
- Республика Мордовия 78
- Сахалинская область 73
- Карачаево-Черкесская Республика 67
- Республика Северная Осетия - Алания 64
- Камчатский край 62
- Республика Адыгея 44
- Республика Марий Эл 41
- Магаданская область 24
- Республика Алтай 14
- Республика Тыва 10
- Еврейская автономная область 6
- Ненецкий автономный округ 2
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписан по выздоровлении по России 3 174 561 человек.