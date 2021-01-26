За сутки в России подтвержден 18 241 случай COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией м коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2317

2 Санкт-Петербург 1510

3 Московская область 1129

4 Нижегородская область 461

5 Воронежская область 383

6 Ростовская область 382

7 Свердловская область 358

8 Красноярский край 324

9 Пермский край 292

10 Вологодская область 291

11 Хабаровский край 291

12 Челябинская область 289

13 Самарская область 279

14 Иркутская область 262

15 Архангельская область 248

16 Саратовская область 248

17 Волгоградская область 243

18 Ульяновская область 235

19 Ставропольский край 235

20 Республика Карелия 230

21 Пензенская область 223

22 Ленинградская область 221

23 Приморский край 218

24 Забайкальский край 215

25 Тверская область 206

26 Мурманская область 203

27 Кировская область 203

28 Ханты-Мансийский автономный округ 199

29 Краснодарский край 195

30 Калининградская область 192

31 Алтайский край 189

32 Смоленская область 187

33 Брянская область 186

34 Ярославская область 186

35 Тульская область 185

36 Удмуртская Республика 182

37 Курская область 180

38 Астраханская область 175

39 Оренбургская область 175

40 Ивановская область 173

41 Белгородская область 173

42 Новгородская область 170

43 Орловская область 168

44 Республика Башкортостан 168

45 Омская область 158

46 Республика Крым 157

47 Тамбовская область 155

48 Калужская область 154

49 Тюменская область 152

50 Липецкая область 150

51 Владимирская область 150

52 Республика Бурятия 146

53 Псковская область 145

54 Республика Коми 143

55 Новосибирская область 131

56 Республика Саха (Якутия) 128

57 Сахалинская область 120

58 Кемеровская область 114

59 Рязанская область 111

60 Республика Дагестан 110

61 Амурская область 107

62 Севастополь 102

63 Курганская область 98

64 Томская область 98

65 Республика Чувашия 95

66 Кабардино-Балкарская Республика 89

67 Республика Татарстан 85

68 Республика Мордовия 80

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 75

70 Карачаево-Черкесская Республика 74

71 Республика Северная Осетия-Алания 73

72 Республика Хакасия 72

73 Республика Калмыкия 71

74 Камчатский край 64

75 Республика Адыгея 50

76 Республика Марий Эл 45

77 Республика Ингушетия 38

78 Чеченская Республика 32

79 Костромская область 25

80 Магаданская область 22

81 Еврейская автономная область 17

82 Республика Алтай 9

83 Ненецкий автономный округ 6

84 Республика Тыва 6

85 Чукотский автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 3 756 931 случай (+0,49%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,04%

2. Республика Алтай 0,1%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область 0,2% За последние сутки подтверждено 564 смертей Москва 70

Санкт-Петербург 58

Московская область 35

Ростовская область 28

Красноярский край 26

Краснодарский край 20

Воронежская область 18

Свердловская область 18

Республика Чувашия 12

Нижегородская область 12

Иркутская область 12

Ивановская область 11

Пермский край 10

Самарская область 10

Челябинская область 10

Новосибирская область 10

Республика Крым 9

Ленинградская область 8

Мурманская область 8

Владимирская область 7

Алтайский край 7

Белгородская область 6

Смоленская область 6

Тульская область 6

Ставропольский край 6

Республика Татарстан 6

Оренбургская область 6

Республика Саха (Якутия) 6

Курская область 5

Орловская область 5

Ярославская область 5

Республика Коми 5

Волгоградская область 5

Севастополь 5

Омская область 5

Приморский край 5

Костромская область 4

Липецкая область 4

Удмуртская Республика 4

Томская область 4

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Республика Калмыкия 3

Пензенская область 3

Саратовская область 3

Тюменская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Республика Алтай 3

Республика Бурятия 3

Псковская область 2

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Мордовия 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Кемеровская область 2

Хабаровский край 2

Еврейская автономная область 2

Калининградская область 1

Республика Адыгея 1

Астраханская область 1

Республика Ингушетия 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Ульяновская область 1

Республика Тыва 1

Республика Хакасия 1

Амурская область 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 70 482 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 798 человек Москва 5572

Санкт-Петербург 2422

Московская область 1202

Нижегородская область 476

Челябинская область 442

Свердловская область 370

Ивановская область 350

Хабаровский край 346

Иркутская область 319

Ростовская область 318

Смоленская область 298

Архангельская область 297

Красноярский край 294

Ставропольский край 293

Мурманская область 289

Псковская область 287

Кировская область 281

Приморский край 279

Вологодская область 273

Пермский край 268

Самарская область 261

Краснодарский край 260

Саратовская область 259

Тверская область 255

Волгоградская область 250

Республика Карелия 249

Забайкальский край 245

Новгородская область 238

Белгородская область 233

Ульяновская область 231

Воронежская область 221

Ленинградская область 215

Омская область 210

Ханты-Мансийский автономный округ 209

Ямало-Ненецкий автономный округ 205

Тульская область 197

Республика Башкортостан 197

Новосибирская область 197

Удмуртская Республика 183

Республика Крым 182

Пензенская область 182

Ярославская область 181

Тамбовская область 175

Республика Коми 175

Алтайский край 170

Кемеровская область 169

Оренбургская область 163

Чеченская Республика 156

Республика Калмыкия 145

Тюменская область 145

Республика Дагестан 142

Брянская область 140

Липецкая область 137

Амурская область 136

Калужская область 133

Орловская область 131

Курская область 127

Республика Ингушетия 127

Томская область 124

Республика Бурятия 122

Владимирская область 120

Республика Саха (Якутия) 114

Калининградская область 112

Рязанская область 98

Республика Чувашия 93

Астраханская область 91

Севастополь 91

Костромская область 90

Республика Татарстан 90

Курганская область 90

Республика Хакасия 90

Кабардино-Балкарская Республика 79

Республика Мордовия 78

Сахалинская область 73

Карачаево-Черкесская Республика 67

Республика Северная Осетия - Алания 64

Камчатский край 62

Республика Адыгея 44

Республика Марий Эл 41

Магаданская область 24

Республика Алтай 14

Республика Тыва 10

Еврейская автономная область 6

Ненецкий автономный округ 2

Чукотский автономный округ 2 За весь период выписан по выздоровлении по России 3 174 561 человек. Иммунолог заявил о быстром формировании антител к коронавирусу у детей