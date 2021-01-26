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26.01.2021 22:00
Рубрика: Общество

Игры с разумом

Китообразных могут признать личностями, а дельфинарии запретить
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 16(8367)
Госдума закончила сбор отзывов на законопроект, предлагающий, по сути, запретить дельфинарии как класс. Дети не смогут поплавать с дельфинами или покормить косаток рыбой. А косаток и белух не заставят быть артистами и крутить хвостами на чужом празднике жизни.

Почему? Сегодня многие ученые сходятся во мнении: дельфины слишком умны, а значит, нам стоит обращаться с ними как с мыслящими существами. Запирать мыслящих существ в неволе и заставлять работать на потеху публике - бесчеловечно.

Фото: iStock
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Так что согласно последним тенденциям гуманизма ни слеза, ни смех ребенка не стоят того, чтобы навечно лишать дельфина и всю его родню океана.

Сторонники инициативы подчеркивают: во многих странах уже отказываются от шоу с дельфинами и косатками. Нам предлагается пойти по тому же пути. Соответствующий проект внесло в Госдуму Законодательное собрание Ленинградской области.

"Косатки, в частности, являются животными с крепкими семейными узами и проводят всю свою жизнь в одной и той же стае, - рассказывают разработчики законопроекта. - Удержание их в неволе мешает им сформировать эти узы. Если косатки рождаются в неволе, они не могут стать частью стаи и сформировать социальные связи".

Каким бы ни был океанариум, там невозможно создать мыслящим морским животным такие же условия, как в вольном океане. На сегодняшний день, продолжают авторы проекта, 14 из 27 государств Европейского союза установили запрет на содержание дельфинов в неволе.

В некоторых странах за дельфинами законодательно закреплен статус "разумных личностей". Фото: GettyImages

"При этом в ряде стран дельфинариев не было изначально, а попыткам их строительства успешно противодействовали зоозащитные организации (Хорватия, Чехия, Польша, Ирландия), - говорится в пояснительной записке. - В некоторых странах дельфинарии были закрыты".

Где-то (в Индии, Коста-Рике, Чили) за дельфинами на законодательном уровне закреплен статус "разумных личностей". Поэтому и в российское законодательство предлагается внести нормы, которые фактически объявят представления с дельфинами и косатками вне закона и приведут к закрытию дельфинариев.

В свою очередь, член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова утверждает, что резкий запрет приведет к разорению дельфинариев, а это будет грозить гибелью их подводным обитателям. Кто возьмет на себя попечение о дельфинах? Кто довезет их до океана и выпустит на волю, если артисты-пленники вообще в состоянии освоиться на воле? Не получится ли в итоге, что спасение дельфинов - это смерть дельфинов?

"Тенденция закрытия дельфинариев постепенно захватывает все больше и больше стран, логично, что такое постигнет и Россию, - говорит Мария Спиридонова. - Однако нельзя просто копировать такие запреты".

Компетентно

Вероника Матюшина, директор Центра реабилитации диких животных

Лично мои соображения следующие: в настоящий момент китообразных в неволе очень много. Кстати, чтобы серьезно что-то вносить, какие-то предложения, нужно знать их точное количество, иначе возможны фатальные ошибки.

Если будет произведен резкий запрет на использование их в культурно-зрелищных целях, это неизбежно приведет к тому, что организации, содержащие их, разорятся в одночасье и непонятно, кто будет кормить обитателей, делать им соленую воду и т.п., все это очень дорого.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Кроме того, китообразные действительно крайне высокоорганизованные животные, по сути, разумные. Им и вправду объективно невозможно создать хорошие условия в неволе. Выпустить их в природу невозможно, здесь не должно быть никаких иллюзий. Также надо понимать, что если над животными не издеваются, а реально следят, то они могут жить долго, десятилетиями. Реальных реабилитационных центров на побережьях в настоящий момент фактически нет, насколько я знаю. Поэтому на данном этапе представляется целесообразным предложить пять шагов, обеспечивающих плавный отказ от использования китообразных в культурно-зрелищных мероприятиях.

Предложения специалиста

1. Во всех предложениях писать не отдельные виды китообразных, а весь отряд в целом. Если перечислять, то тоже весь. Чтобы не было двояких толкований.

2. Установить запрет на использование в культурно-зрелищных целях китообразных, отловленных в природе.

3. Установить запрет на разведение китообразных в неволе с любыми целями. Все равно это не несет никакой природоохранной функции, а просто пополняет ряды дрессированных зверей. И если планируется плавно прекратить их показ, заменив на экскурсии в природу, то уже и разводить незачем.

4. Ввести обязательную идентификацию всех содержащихся в неволе на момент выхода поправки особей. Как именно - нужно проконсультироваться в институтах, изучающих китов.

5. Запретить строительство новых комплексов для содержания китообразных.

"На этом сейчас стоит остановиться. Тогда все имеющиеся звери будут продолжать жить в условиях, соответствующих закону об ответственном отношении, люди, их обслуживающие, не пойдут на улицу, а у организаций будет время на переориентацию деятельности. Например, огромные соленые танки можно заселить беспозвоночными и рыбой и устраивать там курсы дайвинга в условиях, максимально приближенных к естественным. Или устраивать там различные водяные феерии без участия животных. Или держать гигантских рыб", - говорит Вероника Матюшина.

Тем временем

Приставам запретят забирать домашних животных у должников

Запрет на изъятие домашних животных у должников предполагает законопроект, который Госдума собирается рассмотреть в ближайшие недели. Об этом сообщил глава Комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента Владимир Бурматов в ходе пресс-конференции.

"Кота беспородного - или даже породистого - нигде и за копейку не продашь, а у хозяев забирают фактически члена семьи. По сути, это циничный шантаж", - сказал Бурматов.

Фото: Ксения Колесникова\РГ
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Кроме того, планируется принять закон о содержании животных в зоомагазинах и на рынках. "Требования к местам продажи животных будет устанавливать уполномоченный орган власти, - объяснил Владимир Бурматов. - Сейчас эти места опасны и для животных, и для людей, возможно распространение инфекций. Животные месяцами живут на кафельном полу, сходят с ума. Но клетки с ними стоят, а ценники висят". Глава комитета заверил, что текст законопроекта скоро будет доработан и направлен для получения официальных отзывов. Одновременно Комитет Госдумы по экологии ведет диалог с Роспотребнадзором, полагая опасной инициативу ведомства о запрете ветклиник в жилых домах. "Никаких жалоб от жильцов на ветеринарные клиники мы не получали, но почему-то новый СанПиН хочет от них избавиться, - удивился Владимир Бурматов. - У нас в стране есть только треть от необходимого числа ветеринарных клиник. С ними не все благополучно и порядок наводить надо, но нет никакого смысла массово их закрывать".

Подготовил Алексей Дуэль

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