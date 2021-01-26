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26.01.2021 00:00
Рубрика: Экономика

Дорожные заботы

Счетная палата предупредила о задержке запуска маршрута "Европа - Западный Китай"
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8365)
Движение по международному транспортному коридору "Европа - Западный Китай", который прокладывает Россия, может столкнуться с препятствиями, предупредили в Счетной палате (СП). После ввода в 2024 году ключевой трассы М-12 "Москва - Казань" транспортные характеристики дорожного полотна на некоторых других участках маршрута не будут соответствовать установленным требованиям.

Общая протяженность транспортного коридора в России составит около 2,3 тысячи километров. На новую скоростную трассу Москва - Казань придется 729 километров.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Но чтобы на полную мощность заработал весь маршрут, нужно реконструировать также другие его участки и довести их расчетную нагрузку до 11,5 тонны на ось. Завершить эти работы планируется только к 2030 году. "Таким образом, при вводе в эксплуатацию М-12 в 2024 году есть риски несоответствия транспортно-эксплуатационному состоянию отдельных участков международного маршрута", - отмечают в СП. В паспорт проекта до сих пор не внесены мероприятия в части Росавтодора и не разработана проектная документация на строительство М-12, как и на работы по другим участкам маршрута, указывают в контрольном ведомстве.

На проект "Европа - Западный Китай" планируется направить 655,1 млрд рублей. Однако подтвердить достаточность этих денег невозможно, так как нет полного комплекта документации, отмечают в СП. Также там обеспокоены недостаточными темпами заключения и исполнения договоров на проектирование и строительство M-12.

На проект "Европа - Западный Китай" планируется направить 655 млрд рублей

В госкомпании "Автодор" в целом согласились с выводами СП и пояснили, что проверка проводилась по состоянию на 1 октября 2020 года, а к концу года было принято и оплачено 100% всего объема запланированных на этот год работ. Уже заключены все контракты, а документация по планировке территории утверждена в ноябре, отметили в "Автодоре" и заверили, что устранят все недочеты к следующей проверке.

Экономика Транспорт Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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