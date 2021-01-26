"Принимая во внимание растущую угрозу засухи, необходимо создавать системы сбора дождевой воды на крышах всех зданий, построенных на участках площадью более двух тысяч квадратных метров, а также оборудовать подземные резервуары для ее хранения", - говорится в распоряжении.
При этом муниципалитеты своей властью могут обязать создавать подобные системы и на меньших участках. Речь идет о крышах, специально спроектированных для сбора дождевой воды. Как пояснила профессор технологий окружающей среды Стамбульского технического университета Айше Гюль Танык, "аэропорты, торговые центры, предприятия, больницы и школы являются наиболее подходящими зданиями для сбора воды, поскольку они имеют гораздо большую площадь крыши по сравнению с обычным жилым домом".
По словам эксперта, собранная дождевая вода может быть использована для чистки, полива, в системах смыва в туалетах. Предполагается, что затраты на сооружение хранилищ дождевой воды окупятся примерно за два года.