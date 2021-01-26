Министерство экологии и городского строительства Турции обнародовало распоряжение об обязательном оборудовании зданий системами сбора дождевой воды.

"Принимая во внимание растущую угрозу засухи, необходимо создавать системы сбора дождевой воды на крышах всех зданий, построенных на участках площадью более двух тысяч квадратных метров, а также оборудовать подземные резервуары для ее хранения", - говорится в распоряжении.

При этом муниципалитеты своей властью могут обязать создавать подобные системы и на меньших участках. Речь идет о крышах, специально спроектированных для сбора дождевой воды. Как пояснила профессор технологий окружающей среды Стамбульского технического университета Айше Гюль Танык, "аэропорты, торговые центры, предприятия, больницы и школы являются наиболее подходящими зданиями для сбора воды, поскольку они имеют гораздо большую площадь крыши по сравнению с обычным жилым домом".

По словам эксперта, собранная дождевая вода может быть использована для чистки, полива, в системах смыва в туалетах. Предполагается, что затраты на сооружение хранилищ дождевой воды окупятся примерно за два года.