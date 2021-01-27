Актуальные вопросы народного вече

В Беларуси активно обсуждаются основные положения проекта Программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы, опубликованные накануне Всебелорусского народного собрания. Приоритеты развития, подкрепленные расчетами и цифрами, представили ведущие отрасли экономики и социальной сферы.

По всему видно, что подготовлен зрелый, солидный документ, в котором буквально пошагово расписан алгоритм движения вперед. Проект внимательно изучают в экспертных сообществах и трудовых коллективах. Сейчас проходят областные собрания делегатов, где руководители министерств презентуют свои направления развития. А на Всебелорусском народном собрании, которое состоится 11-12 февраля во Дворце Республики в Минске, 2700 его участникам предстоит оценить программу в целом, внести в нее необходимые поправки и одобрить к исполнению.

Свой кирпичик в строительство будущего родной страны может внести каждый желающий

Еще одним важным пунктом повестки дня форума станет обсуждение предложений, поступивших от граждан в ходе диалоговых площадок, во время прямых телефонных линий и приемов, проводимых местными властями. Таких инициатив прозвучало уже более 17 тысяч: вопросы управления и самоуправления, соцподдержки, медицины, жилищно-коммунального хозяйства, молодежной политики и множество других, которые сегодня особенно волнуют людей.

Надо сказать, что подобная копилка идей - уникальное явление на постсоветском пространстве, белорусское ноу-хау, дающее довольно точный замер зрелости общества, его готовности к переменам. А поскольку, проявив инициативность, свой кирпичик в строительство будущего может внести каждый желающий, то это еще и успешно работающий демократический инструмент.

Поднимут делегаты собрания и актуальные политические вопросы, причем в широком, международном, прежде всего белорусско-российском контексте. Ведь сегодня уже очевидно, что происходящие в наших странах события имеют по сути своей одну протестную природу - подогреваются и управляются извне. И "революционные" технологии порой зеркально схожи - информационные вбросы, накал в соцсетях, лозунги и символы…

При этом те, кто раскачивают политическую лодку, пытаются не только дискредитировать властные институты и систему государственного устройства, дестабилизировать обстановку в Беларуси и России, но и держат под прицелом Союзное государство. Думается, участники собрания, а в их числе будут и представители России, ее белорусской диаспоры, эту тему не обойдут своим вниманием.

17 тысяч предложений поступило от граждан Беларуси в ходе диалоговых площадок, во время "прямых линий" и приемов.

Народное вече, надо полагать, даст принципиальную оценку всему происходящему и выразит консолидированное мнение большинства белорусов. А все, кому этот посыл адресован, услышат его и поймут. Очевидно, посыл будет простым: нам всем нужны мир и единство. В этом наша сила. Иначе и не может быть в Год народного единства, каким объявлен в Беларуси 2021-й.