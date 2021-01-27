Как свидетельствует газета Guardian, англичане и шотландцы оказались чемпионами в международном рейтинге, отмечающем, как часто люди напиваются настолько, что теряют равновесие и способность внятно разговаривать.

Глобальное исследование, проведенное в 2020 году, показывает, что употребление алкоголя в Британии становится значительно большей опасностью нежели употребление наркотиков. Более пяти процентов жителей Альбиона в возрасте до 25 лет признались, что обращались в больницу за лечением после того как изрядно напились. В ходе исследования респондентов попросили признаться, сколько раз они были настолько пьяны, что у них нарушалось равновесие, заплетался язык и терялась способность на чем-то сосредоточиться. Опрошенные жители Англии и Шотландии заявили, что за последний год они в среднем напивались более 33 раз. Этот показатель оказался рекордным среди 25 стран, где проводили аналогичные исследования. Более чем в два раза англичане и шотландцы превысили численность любителей алкоголя в Польше, Венгрии, Германии, Греции, Испании и Италии.

Всего семь процентов опрошенных шотландцев и англичан сказали, что не напивались в течение последних 12 месяцев. При этом англичане меньше всех остальных наций сожалели о том, что "сильно напились". Между тем 32,8 процента граждан остальных стран, опрошенных в ходе глобального исследования, признали, что сожалеют об этом. В Англии этот показатель составил 31 процент. 48 процентов опрошенных британцев признались, что стали пить больше с начала пандемии. По мнению профессора Адама Уинстока, "в то время как культура других стран рассматривает употребление спиртных напитков как дополнение к светскому мероприятию и не одобряет пьянство, мы в Британии часто принимаем его как культурную самобытность".