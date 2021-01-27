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Apple выпустит большой iPhone SE. Характеристики и цена

Текст:   Антон Благовещенский
27.01.2021,  
18:53

Компания Apple, по данным инсайдеров, готовится выпустить смартфон, который получит название iPhone SE Plus, который станет продолжением легендарной бюджетной линейки.

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Ожидается, что аппарат оснастят безрамочным экраном, однако без сканера лица Face ID в верхней части - вместо него распознаваним владельца будет заниматься встроенный в боковую кнопку дактилоскопический датчик.

Так что, вероятно, iPhone SE Plus будет напоминать популярный iPhone XR "на минималках" - с одиночной камерой и сканером в кнопке вместо Face ID (что в условиях повсеместного ношения масок гораздо удобнее). Сердцем устройства станет топовый чип Apple A14.

Не исключено, что новинку представят уже в марте 2021 года, а цена ожидается в районе 499 долларов (в России, возможно, она подрастет до 50 тысяч рублей).

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