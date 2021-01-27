Apple выпустит большой iPhone SE. Характеристики и цена

Компания Apple, по данным инсайдеров, готовится выпустить смартфон, который получит название iPhone SE Plus, который станет продолжением легендарной бюджетной линейки.

Ожидается, что аппарат оснастят безрамочным экраном, однако без сканера лица Face ID в верхней части - вместо него распознаваним владельца будет заниматься встроенный в боковую кнопку дактилоскопический датчик.

Так что, вероятно, iPhone SE Plus будет напоминать популярный iPhone XR "на минималках" - с одиночной камерой и сканером в кнопке вместо Face ID (что в условиях повсеместного ношения масок гораздо удобнее). Сердцем устройства станет топовый чип Apple A14.

Не исключено, что новинку представят уже в марте 2021 года, а цена ожидается в районе 499 долларов (в России, возможно, она подрастет до 50 тысяч рублей).