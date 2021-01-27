Астронавты отработали за бортом МКС почти 7 часов

Американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер успешно завершили выход в открытый космос с борта МКС, сообщило NASA. За бортом станции американцы отработали почти 7 часов.

Выход начался в 14:28 мск, когда скафандры астронавтов в шлюзе Quest американского сегмента станции были переведены в режим автономного питания. В ходе монтажных работ астронавты установили на модуле Columbus Европейского космического агентства (ESA) коммуникационный терминал Ka-диапазона с антенной, который должен обеспечить независимую линию широкополосной связи научной платформы Bartolomeo с европейскими наземными станциями. Они также подсоединили кабели питания и передачи данных между модулем и платформой для ее активации. Однако после подключения кабелей возникла проблема в работе ряда соединений. В настоящее время она решается инженерами ESA и NASA.

Платформа Bartolomeo была доставлена на МКС в марте прошлого года грузовым кораблем Cargo Dragon. Она оснащена 12 отсеками полезной нагрузки для размещения коммерческого исследовательского оборудования. Европлатформа позволит государственным и частным организациям быстро и экономически эффективно проводить исследования в космосе.

Следующий ближайший выход в открытый космос американских астронавтов намечен на 1 февраля. А нынешний стал 233-м за всю 20-летнюю историю станции, сообщает "Интерфакс".

Сейчас на борту МКС работает большая международная команда. Экипаж состоит из командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.