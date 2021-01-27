Овен

Не самое лучшее время для планирования дел на будущее. Вы можете переоценить свои силы.

Телец

Умение абстрагироваться от того, что происходит вокруг, позволит прийти к интересным выводам.

Близнецы

Если вы сумеете быстро воплотить свои идеи в жизнь, то измените ее к лучшему, не прилагая усилий.

Рак

Воспользуйтесь моментом, чтобы разорвать отношения с теми, кто требует от вас больше того, что вы можете им предложить.

Лев

Если будете тешить себя иллюзиями, то столкновение с реальностью может оставить у вас в душе неприятный осадок.

Дева

Вы вряд ли будете склонны к альтруистическим поступкам, личное будет сейчас на первом месте.

Весы

У вас могут появиться семейные дела, которые назревали, но решать их придется именно сейчас.

Скорпион

Старайтесь заниматься только делами, которые вселяют веру в себя и поднимают настроение.

Стрелец

Не спешите соглашаться на первые предложения, вы можете оказаться перед сложным выбором.

Козерог

Если вы позволите себе рисковать, то это приведет к потерям и испортит репутацию.

Водолей

Вам важно иметь рядом надежных сторонников, которые разделяют все ваши идеи.

Рыбы

Постарайтесь не забивать голову решением проблем, которые вряд ли касаются вас непосредственно.