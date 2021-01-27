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27.01.2021 03:01
Рубрика: В мире

Байден назвал маски лучшей защитой от коронавируса в США

Президент США Джо Байден. Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Президент США Джо Байден. Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Президент США Джо Байден. Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Маски, а не вакцина являются пока лучшей защитой от коронавируса. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. По его словам, "суровая правда" состоит в том, что на вакцинацию американцев уйдет еще много месяцев.

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Вот почему в течение последующих нескольких месяцев именно маски "будут лучшей защитой против COVID-19", - цитирует ТАСС Байдена. Он сослался на заявления экспертов о том, что использование масок до апреля поможет сохранить 50 тысяч жизней.

Американский лидер также сообщил, что власти США увеличат поставки вакцин от коронавируса штатам. Такое решение было принято после изучения ситуации с обеспечением вакцинами и планами производства. "Я хочу объявить о том, что мы увеличим отправку доз вакцин штатам и территориям с 8,6 миллиона до 10 миллионов еженедельно", - заявил Байден.

Он также предположил, что смертность в стране от COVID-19 может увеличиться до 500 тысяч к концу февраля, и на изменение ситуации понадобятся месяцы. "Но мы пройдем через это и победим пандемию", - уверен Байден.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 25 миллионов случаев коронавирусом, жертвами COVID-19 стали свыше 424 тыс. человек. По этим показателям страна занимает первое место в мире.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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