Байден назвал маски лучшей защитой от коронавируса в США

Маски, а не вакцина являются пока лучшей защитой от коронавируса. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. По его словам, "суровая правда" состоит в том, что на вакцинацию американцев уйдет еще много месяцев.

Вот почему в течение последующих нескольких месяцев именно маски "будут лучшей защитой против COVID-19", - цитирует ТАСС Байдена. Он сослался на заявления экспертов о том, что использование масок до апреля поможет сохранить 50 тысяч жизней.

Американский лидер также сообщил, что власти США увеличат поставки вакцин от коронавируса штатам. Такое решение было принято после изучения ситуации с обеспечением вакцинами и планами производства. "Я хочу объявить о том, что мы увеличим отправку доз вакцин штатам и территориям с 8,6 миллиона до 10 миллионов еженедельно", - заявил Байден.

Он также предположил, что смертность в стране от COVID-19 может увеличиться до 500 тысяч к концу февраля, и на изменение ситуации понадобятся месяцы. "Но мы пройдем через это и победим пандемию", - уверен Байден.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 25 миллионов случаев коронавирусом, жертвами COVID-19 стали свыше 424 тыс. человек. По этим показателям страна занимает первое место в мире.