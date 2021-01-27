Беларусь поможет России в освоении Арктики

Постоянный Комитет Союзного государства уже не первый год продвигает идею активного участия Беларуси в освоении Арктики, этой кладовой природных богатств. Тем более что технологические возможности для этого имеются, отметил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

На сегодня действует ряд совместных российско-белорусских программ, касающихся этого уникального региона. В частности, по использованию космического пространства для дистанционного зондирования Земли, в сфере туризма, в производстве тяжелой техники... Так, горнодобывающие предприятия Мурманской области охотно используют машины белорусского производства.

- Прорабатывается идея создания в условиях Арктики научно-технического парка высоких технологий для привлечения технологических разработок россиян и белорусов, - развивает тему Григорий Рапота. - Если кто пожелает принять в этом участие, то это будет только приветствоваться. Это может быть создание материалов, которые функционируют в условиях низких температур, энергетические установки, строительные материалы, продукция пищевой промышленности...

Во времена Советского Союза Беларусь накопила большой опыт участия в экспедициях по исследованию Арктики и освоению ее территории. Из недавних позитивных примеров - белорусский специалист по инициативе известного российского полярного исследователя Артура Чилингарова участвовал в совместной экспедиции на дрейфующей льдине.

- Белорусские специалисты на российском Севере не новички, - говорит руководитель Центра полярных исследований НАН Беларуси Владимир Рыжиков. - Наши геологи не раз отправлялись на российских судах на геологоразведку полезных ископаемых на морском шельфе. Ученые-физики участвовали в исследованиях прозрачности арктических вод, экологических исследованиях. Установлены тесные контакты с Мурманским и Архангельским отделениями РАН...

Опыт создания антарктической станции пригодится белорусским и российским специалистам и при освоении Арктики

Белорусские ученые накопили немалый арктический научный потенциал. Так, в случае аварии и разлива нефти белорусские ученые могут предложить сорбенты, которые впитывают углеводороды, в том числе на основе торфа.

- Опыт подобного сотрудничества детально отработан в ходе совместных антарктических экспедиций, - отметил Владимир Рыжиков.

Сейчас на Южном полюсе работает уже тринадцатая белорусская команда. В Антарктику белорусские полярники добираются на российских судах и вертолетах, белорусский исследователь-биолог работал в составе российской полярной экспедиции. Этот опыт сполна может быть использован в Арктике.

Много чего не только полезного, но и вкусного может предложить российским коллегам Беларусь: мясная тушенка, консервированные молочные продукты, сухофрукты, различные соленья, мука, крупы, натуральный трикотаж, климатическая одежда…

Отлично зарекомендовали себя жилые и служебные секции, из которых составлена белорусская антарктическая станция. Компактные, хорошо утепленные и оснащенные, их легко можно доставить на место самолетом. В Антарктике из трех таких секций уже собран модуль связи, а лабораторно-жилой модуль состоит из восьми секций.

Сотрудничают в этой сфере и вузы.

Объединить участников освоения северных широт призвана новая союзная программа "Арктика - СГ", концепция которой сейчас создается. Предполагается, что базой для ее реализации станет Мурманский арктический госуниверситет.