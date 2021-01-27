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27.01.2021 21:14
Рубрика: В мире

Билл Гейтс предрек новую пандемию "в десятки раз хуже COVID-19"

Текст: Екатерина Забродина

Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс считает, что в обозримом будущем - возможно, уже через пару лет - человечество столкнется с глобальной эпидемией нового вируса. Она будет "в десятки раз хуже", чем нынешняя пандемия COVID-19. Такое предположение он сделал в интервью немецкой газете Suedduetsche Zeitung.

Фото: twitter@BillGates
Билл Гейтс сообщил, что привился от коронавируса

По мнению Гейтса, владеющего собственным благотворительным фондом, к новым пандемиям надо готовиться столь же серьезно, как, например, к вооруженным конфликтам. А для этого - инвестировать новые и новые миллионы долларов в исследования. Кроме того, он предложил создать что-то вроде международной команды "быстрого реагирования" на вызовы в сфере здравоохранения.

Без сомнений, за эту идею ухватятся сторонники теорий заговора, которые и так не устают демонизировать Гейтса и обвинять его в стремлении "чипировать" население планеты под прикрытием борьбы с инфекциями.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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