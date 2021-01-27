В Англии раскопали поместье богача эпохи Тюдоров

Новости

В Прикамье осудили женщину, укравшую у бывшего сожителя боеприпасы 17:22
В Турции задержали 12 боевиков 17:17
Роспотребнадзор: Дети болеют коронавирусом наравне со взрослыми 16:50
В Госдуме назвали глотком свежего воздуха смягчение ограничений в Москве 16:37
ПБК "Локомотив-Кубань" подписал Дрю Гордона 16:34
"Матрица", "Звездные войны", "Гарри Поттер": список худших спецэффектов 16:32
В Москве возобновили занятия для детей в бассейнах при школах 16:30
Две российские теннисистки дисквалифицированы за договорные игры 16:24
Представителя TikTok пригласили в Госдуму для беседы 16:20
В петербургских больницах поздравили пациентов-блокадников 16:15
Власти Крыма рассказали о будущем проданного винзавода "Коктебель" 16:12
Трейлер: новые кадры из "Матрицы 4", "Дюны", "Тома и Джерри" и не только 16:09
Росавиация еще не завершила сертификацию обновленного Boeing 737 MAX 16:03
Путин: Экономика не может работать на "золотой миллиард", это деструктивно 15:55
На Урале отправили на лечение подростка, напавшего на учителя 15:54
В Красноярске накрыли наркоцентр, где людей держали в подвале 15:50
На Кубани возбудили дело о геноциде во время фашистской оккупации 15:40
В сериале-ремейке "Великого Гэтсби" главными героями станут темнокожие 15:35
В НАО оленеводы обнаружили котлован с нефтесодержащей жидкостью 15:29
Ученые предложили лечить депрессию ультразвуком 15:28
Apple запретила приложениям следить за пользователями 15:24
Опубликовано видео учений авиации и комплексов "Бал" в Черном море 15:22
Путин заявил, что цифровые гиганты уже конкурируют с государством 15:21
В Москве живодер жестоко избил мальтипу 15:14
Путин предупредил об опасности начала борьбы "всех против всех" 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 16:25
Рубрика: Культура

В Англии раскопали поместье богача эпохи Тюдоров

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Великобритании археологи, обследовавшие отведенный под строительство участок, обнаружили остатки богатого поместья времен Тюдоров, включая отлично сохранившиеся следы роскошного сада.

Фото: iStock
"Бесценный" клад римских монет найден в древнем городе Айзаной

Как сообщает The Construction Index, археологи сделали впечатляющую находку. Прежде всего, обращает на себя внимание именно сад - он оказался одним из наиболее хорошо сохранившихся тюдоровских садов, когда-либо обнаруженных в Англии.

Раскопки проводились компанией Wessex Archeology на строительном участке HS2 в Колсхилле, графство Уорикшир. Следы поместья Колсхилл и восьмиугольный ров изначально были замечены на аэрофотоснимках. Затем археологи провели полевые работы.

В ходе раскопок рядом с усадьбой были обнаружены остатки огромного сада, датируемого примерно 1600 годом. Уже установлено, что поместье принадлежало сэру Роберту Дигби (1574-1618 гг.). Он был английским придворным, который сделал свою карьеру благодаря удачному браку.

Роберт Дигби женился на ирландской аристократке Леттис Фитцджеральд, богатой наследнице, что не только поправило его финансовые дела, но и повысило его социальный статус. В свете новых находок теперь эксперты считают, что женившись на ирландской наследнице, Дигби и построил свой дом вместе с огромным садом длиной 300 метров.

Из описания археологов следует, что степень сохранности сада оказалась исключительно хорошей. Так, отлично сохранились гравийные дорожки, клумбы, фундаменты садовых павильонов и даже орнаменты, украшавшие сад в виде геометрических узоров. Теперь это место специалисты сравнивают с роскошными декоративными садами в замке Кенилворт и дворце Хэмптон-Корт.

Фото: iStock
Археолог выложила рецепт из трактира в разрушенных Помпеях

"Команда специалистов получила редкую возможность поработать на таком обширном участке сада и поместья, история которых насчитывает 500 лет, - говорит Стюарт Пирсон, руководитель исследовательского проекта Wessex Archaeology. - Найденные свидетельства существования столь обширных садов национального значения и намеки на связи с Елизаветой I и гражданской войной дают нам захватывающее представление о важности Колсхилла и его окрестностей".

По мнению экспертов, сама форма сада предполагает, что он был спроектирован около 1600 года. А это в точности соответствует имеющимся у ученых документальным свидетельствам о семье Дигби, которая здесь жила. Огромный сад, вероятно, должен был свидетельствовать о богатстве сэра Роберта Дигби.

"Это один из самых захватывающих садов елизаветинской эпохи, когда-либо обнаруженных в нашей стране, - считает Пол Стампер, специалист по английским садам и истории ландшафтов. - Масштабы исключительны, а находки значительно расширяют наши знания об английских садах, разбитых около 1600 года. За последние 30 лет было проведено всего три или четыре исследования садов такого масштаба, включая Хэмптон-Корт, Кирби в Нортгемптоншире и замок Кенилворт. Но этот сад был совершенно неизвестен. Он не фигурирует в исторических записях, его нет в планах, он не упоминается ни в каких письмах и отчетах".

В ходе раскопок экспертам удалось проследить, как с течением времени этот сад трансформировался, как его адаптировали к новым стилям. Кроме того, археологи обнаружили множество строений и несколько довольно редких артефактов, в том числе курительные трубки, монеты и мушкетные пули.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука Общество История

Главное сегодня

Путин назвал ключевой вызов современности
Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Путин: В диалоге РФ и Европы нужно избавиться от фобий прошлого
Лавров: Россия готова наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Девять самых крутых российских сериалов 2021 года
"Союзмультфильм" выбрал голос Котенка для нового "Ну, погоди!"