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27.01.2021 18:03
Рубрика: В мире

Британия обяжет приезжих из-за границы жителей самоизолироваться за свой счет

Текст: Диана Ковалева
Британские власти обяжут всех жителей Альбиона, прибывающих на территорию Англии из стран с высоким риском распространения новых штаммов коронавируса, отправляться на 10-дневную изоляцию в отелях. По сообщениям газеты The Telegraph, ожидается, что оплачивать свой карантин будут сами приезжие.
Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham
Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham

Таким образом Лондон намерен обеспечить соблюдение самоизоляции населением. На данный момент, как заявил британский премьер Борис Джонсон в обращении к парламенту, под категорию "особо опасных" попадают 22 государства, в том числе страны в Южной Америке, ЮAP и Португалия. По данным BBC, этот список может быть расширен, если где-нибудь будет отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации.
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Подобный опыт "отельной изоляции" уже активно применяется в Австралии, Новой Зеландии и некоторых странах Азии. Как это будет выглядеть: по словам Джонсона, приезжих прямо из аэропорта будут отвозить в ближайшие к нему отели. Исключений ни для кого не будет. Как пишет The Telegraph, постояльцу отеля на карантине нельзя будет покидать своего номера и принимать гостей даже на территории здания; еду приносят непосредственно в номер - готовить ее будут либо сотрудники отеля, либо местные точки общепита, либо сам постоялец, если в номере есть кухня. По подсчетам газеты, 10 дней такой изоляции в отеле на одного человека стоит примерно полторы тысячи фунтов стерлингов (около 154 тысяч рублей). Каков будет штраф за нарушение правил, пока неизвестно. Однако за нарушение домашнего карантина британцы сейчас платят по меньшей мере тысячу фунтов.

О дополнительных деталях, как ожидается, позднее сообщит министр внутренних дел страны Прити Пател.

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