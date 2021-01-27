ЦБ сообщил о росте объема наличных в обращении на 2,8 трлн рублей

На начало 2021 года объем наличных денег в обращении составил 13,4 трлн рублей.

"Прежде всего это было связано с пандемией коронавируса и ограничительными мерами, - отметил зампред Банка России Михаил Алексеев. - В условиях самоизоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные деньги, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы".

За второй квартал 2020 года, на который пришелся пик ограничительных мер, объем наличных в обращении вырос на 1,2 трлн рублей. О том, что граждане переводили сбережения в наличные, косвенно свидетельствует рост доли пятитысячных купюр среди банкнот (с 26 до 31%).

"Начиная с июля спрос на наличные стал выравниваться и приблизился к обычным сезонным показателям, - сообщил Михаил Алексеев. - В ноябре произошло небольшое сокращение, характерное для этого времени, а в декабре был зафиксирован традиционный рост. Как и в прошлые годы, это связано с повышенным спросом на наличные перед праздниками, а также с тем, что банки увеличивают запасы наличных для пополнения касс и банкоматов в новогодний период".

Как ранее отмечал Банк России, в результате профицит ликвидности в банковской системе за прошлый год снизился с 2,76 трлн до 0,2 трлн рублей. ЦБ ожидает постепенного возврата в банки наличных денег, которые население и предприятия забрали со своих счетов в начале пандемии, и допускает, что процесс может растянуться на несколько лет.