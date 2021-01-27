ЦБ сообщил о росте объема наличных в обращении на 2,8 трлн рублей

Новости

В Ботсване нашли алмаз ювелирного класса весом 378 карат 14:18
Кузнецова и Фальков договорились о программе изучения насилия в детдомах 14:17
В Москву снова возвращаются морозы 14:16
Кабмин выделит средства на производство 2 млн доз вакцины ЭпиВакКорона 14:13
Путин и Байден проговорили по телефону 35 минут 14:11
На Украине открыли два новых дела против Байдена и Порошенко 14:07
Причиной смерти актера Юрия Лахина стал коронавирус 14:01
Лавров: Россия готова наращивать усилия в борьбе с отрицанием Холокоста 13:56
В Крыму продлили запрет на корпоративы и развлечения в ТРЦ 13:38
Ученые из Хакасии создали программу для выявления бизнес-способностей 13:37
В новой Москве построят 20 станций метро 13:35
Умер актер Юрий Лахин из "Ликвидации" и "Молодежки" 13:29
Бирюков: Субсидии на оплату ЖКУ будут продлеваться автоматически до 1 апреля 13:19
На Москву надвигается очередной снегопад 13:14
В Подмосковье четверо военных пострадали при обрушении крыши 13:13
Работодатели Москвы прояснили судьбу удаленки 12:59
Депутат предложил снимать ограничения на въездной туризм в России 12:51
Матвиенко предостерегла от формального подхода к воспитанию в школах 12:46
Вышел трейлер нового сезона ситкома "Ивановы-Ивановы" 12:39
За три года Беларусь поставит через порты России 9,8 млн тонн нефтепродуктов 12:34
Американские критики выбрали "лучший фильм 2020 года" 12:26
Минюст: Даже небольшое пожертвование дает повод признать НКО иноагентом 12:24
В Подмосковье на военнослужащих рухнула крыша 12:21
Кокорин поблагодарил болельщиков "Спартака" 12:21
Кравцов: Децентрализация ведет к снижению качества образования 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 13:12
Рубрика: Экономика

ЦБ сообщил о росте объема наличных в обращении на 2,8 трлн рублей

Текст: Игорь Зубков
За 2020 год объем наличных в обращении вырос более чем на 2,8 трлн рублей, или более чем на 26%, свидетельствуют данные Банка России.

На начало 2021 года объем наличных денег в обращении составил 13,4 трлн рублей.

Фото: iStock
ЦБ: Возврат в банки наличных после пандемии займет несколько лет

"Прежде всего это было связано с пандемией коронавируса и ограничительными мерами, - отметил зампред Банка России Михаил Алексеев. - В условиях самоизоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные деньги, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы".

За второй квартал 2020 года, на который пришелся пик ограничительных мер, объем наличных в обращении вырос на 1,2 трлн рублей. О том, что граждане переводили сбережения в наличные, косвенно свидетельствует рост доли пятитысячных купюр среди банкнот (с 26 до 31%).

"Начиная с июля спрос на наличные стал выравниваться и приблизился к обычным сезонным показателям, - сообщил Михаил Алексеев. - В ноябре произошло небольшое сокращение, характерное для этого времени, а в декабре был зафиксирован традиционный рост. Как и в прошлые годы, это связано с повышенным спросом на наличные перед праздниками, а также с тем, что банки увеличивают запасы наличных для пополнения касс и банкоматов в новогодний период".

Как ранее отмечал Банк России, в результате профицит ликвидности в банковской системе за прошлый год снизился с 2,76 трлн до 0,2 трлн рублей. ЦБ ожидает постепенного возврата в банки наличных денег, которые население и предприятия забрали со своих счетов в начале пандемии, и допускает, что процесс может растянуться на несколько лет.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков