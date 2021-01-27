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27.01.2021 19:37
Рубрика: Экономика

Цифра любит счет

ЦБ ожидает роста ставок по вкладам с введением крипторубля
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
Банк России считает, что запланированное им введение цифрового рубля (третьей формы денег наряду с наличными и безналичными) заставит банки повысить проценты по вкладам и текущим счетам и в то же время не приведет к повышению стоимости кредитов.
Риск оттока средств в цифровой рубль заставит банки повысить ставки и по вкладам, и по накопительным счетам, считают в ЦБ. Фото: Олеся Курпяева Риск оттока средств в цифровой рубль заставит банки повысить ставки и по вкладам, и по накопительным счетам, считают в ЦБ. Фото: Олеся Курпяева
Риск оттока средств в цифровой рубль заставит банки повысить ставки и по вкладам, и по накопительным счетам, считают в ЦБ. Фото: Олеся Курпяева

Банки частично потеряют источник легкого заработка и могут переложить часть потерянных доходов на комиссии, в том числе, возможно, за обслуживание счетов, признает ЦБ. В специальной записке его аналитики разбирают два спорных тезиса, которые выдвинули банкиры в связи с планами по цифровому рублю: 1) из-за перетока депозитов в цифровой рубль у банков не хватит ресурсов для выдачи кредитов и 2) ставки по ним будут повышаться.

Фото: iStock
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Наибольшие шансы частично перейти в цифровой рубль - у средств на текущих, расчетных и зарплатных счетах, считают в ЦБ. По ним банки начисляют символические проценты и при этом могут их размещать под рыночные ставки без какого-либо риска на депозиты в ЦБ или под залог ценных бумаг на денежном рынке. По оценкам Банка России, 25% прибыли (до налогообложения) и 13% чистого процентного дохода банковского сектора за 2018-2020 годы формировалось благодаря таким дешевым пассивам. "В нормальной (не кризисной) ситуации сложно представить, что вкладчики предпочтут беспроцентный цифровой рубль своим вкладам, по которым выплачивается ненулевая ставка и которые застрахованы АСВ, - рассуждают в ЦБ. - Банки вынуждены будут повысить процентные ставки по привлекаемым вкладам и текущим счетам, параллельно при необходимости привлекая ресурсы центрального банка по рыночной процентной ставке".

Перераспределение части процентного дохода от банков к их клиентам устраняет существующую неэффективность рынка, убеждены в ЦБ. Она заключается в невозможности физлиц или компаний заставить их денежные остатки крутиться даже ночью и при этом без какого-либо риска приносить процент на уровне рыночного, тогда как банки могут это делать (для овернайт это ставка, близкая к ключевой - 4,25%).

Финтех-компании уже частично отбирают эту ренту у банков и делятся ею с клиентами. "Финтех-индустрия тем самым демонстрирует обществу, что сохранение ренты, возникающей у банков из-за существования дешевых пассивов, никак не обосновано законами рынка, и готова перераспределить ее частично клиентам, частично - себе, - отмечает ЦБ. - Тенденция к обнулению такой ренты - уже сформировавшаяся реальность, с которой банкам во всем мире, в том числе в России, придется считаться, независимо от того, появятся цифровые валюты центральных банков или нет".

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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