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27.01.2021 17:57
Рубрика: В мире

Центр Софии блокирован протестом работников ресторанного бизнеса

Текст: Александр Гацак (София)

Центр болгарской столицы блокирован массовым протестом под лозунгом "Марш к свободе", организованным представителями ресторанного бизнеса, работниками баров, ночных клубов и кафе. Митинг сопровождается выступлениями диджеев и танцами собравшихся.

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
В Болгарии митингующие попытались взять штурмом здание правительства

Участники акции, проходящей в настоящее время перед зданием правительства, требуют от властей разрешения открыться заведениям с 1 февраля. Кроме того, они призывают к отставке министра здравоохранения республики Костадина Ангелова, объявившего о целесообразности ресторанам и кафе начать работать лишь с марта.

Демонстранты возмущены тем, что локдаун через несколько дней перестанет действовать в отношении спортзалов, торговых центров и школ, но не кафе и ресторанов. На плакатах и транспарантах фигурируют такие надписи, как: "Вы нам не оставляете другого выбора, кроме как гражданское неповиновение", "Треть года в принудительной безработице", "Нам не нужна поддержка, мы хотим работать".

Накануне стало известно о продлении чрезвычайной эпидемиологической обстановки в Болгарии до 30 апреля. Общее число установленных случаев заражения коронавирусом в стране превышает 215 тысяч. Летальных исходов - почти 9 тысяч.

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