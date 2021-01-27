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27.01.2021 19:45
Рубрика: Спорт

Строго по плану

УЕФА все еще собирается провести Евро в 12 городах
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему намерен провести чемпионат Европы в 12 городах, несмотря на ограничение посещаемости.
Чемпионат Европы должен был состояться летом прошлого года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Чемпионат Европы должен был состояться летом прошлого года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Чемпионат Европы должен был состояться летом прошлого года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Как сообщает издание The Independent, УЕФА поддерживает контакты с городами-организаторами, все из которых изъявили желание принять матчи турнира. В планах организации предусмотрено четыре основных варианта проведения соревнований: заполненные арены, 75-процентная, 50-процентная или 25-процентная заполняемость стадионов.

Футбольные болельщики выбрали команду года

Существует определенная гибкость, поскольку есть понимание, что некоторым городам, возможно, придется чуть позже отказаться от проведения Евро по независящим от них причинам в условиях пандемии коронавируса.

Ранее предполагалось провести турнир в одной стране или небольшой группе стран. Одним из возможных вариантов, который получил определенную поддержку, была Англия, принимающая первенство Европы одна или наряду с Ирландией и Шотландией. Однако, оценив всю доступную информацию, УЕФА уверен: соревнования могут быть проведены в соответствии с планом.

Напомним: чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля этого года. Матчи должны принять следующие города: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. Сборная России попала в группу B, где в соперниках у нее будут Бельгия, Финляндия и Дания.

Четыре матча Евро-2020 должен принять Санкт-Петербург

Тем временем лондонский "Челси" объявил имя нового главного тренера. Фрэнка Лэмпарда на этом посту сменил Томас Тухель. Немецкий специалист подписал контракт на 1,5 года и уже успел провести тренировку с командой.

По словам Тухеля, он уважает работу, которую до него проделал Лэмпард. "Хотел бы поблагодарить "Челси" за оказанное доверие. Мы все очень уважаем то, чего здесь добился Лэмпард. В то же время мне не терпится приступить к работе и добиться успехов здесь", - приводит слова немца официальный сайт "синих".

Одна из причин увольнения Лэмпарда - неумение ладить со звездами. В частности, с дорогостоящими новичками Каем Хавертцем и Тимо Вернером. Их трансферы обошлись "Челси" почти в 110 миллионов евро, а отдачи пока мало. Вероятно, Тухелю будет легче работать с этими игроками, поскольку он с ними прекрасно знаком по Бундеслиге.

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