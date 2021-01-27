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27.01.2021 12:51
Рубрика: Власть

Депутат предложил снимать ограничения на въездной туризм в России

Текст: Ксения Воронцова

Депутат Госдумы Владимир Синяговский предложил начать снимать ограничения на въезд иностранных туристов в Россию. По его мнению, отечественные курорты смогут составить конкуренцию заграничным.

Фото: Владимир Аносов
Чем привлекают туристов российские санатории

Парламентарий заметил, что эпидемиологическая обстановка в нашей стране стабилизируется, некоторые российские регионы начали снимать ранее введенные ограничительные меры. Говорить о полной победе над вирусом рано, сказал он, обратив при этом внимание на общую положительную тенденцию.

"Уверен: с принятием решений по подготовке нового туристического сезона нельзя затягивать. Лето не за горами и нам нужно встретить его во всеоружии. Государством принимаются действенные меры по поддержке туристического бизнеса, но этого мало… Необходимо уже сегодня снять ряд ограничений и разрешить нашим зарубежным гостям отдыхать в России", - приводит РИА Новости слова депутата.

Владимир Синяговский отметил, что с приближением курортного сезона европейские и азиатские страны активнее начинают привлекать туристов. По его мнению, это повод для России начать работу по разблокировке туристических объектов для иностранцев и открытию границ. "Несомненно при этом нужно выработать ряд условий, которых должны придерживаться туристы", - подчеркнул он.

Депутат напомнил, что благодаря поддержке внутреннего туризма уровень услуг в этой сфере в России вырос, поэтому мы можем успешно конкурировать с иностранными курортами. При этом цены на отдых у нас практически не изменились, хотя во многих странах они повышаются, заметил Синяговский. Это аргумент в пользу выбора российских курортов, считает он.

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