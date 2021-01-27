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Disney купил права на российский сериал "Перевал Дятлова"

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    27.01.2021, 08:20
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Прошлогодний российский сериал "Перевал Дятлова" покажут в Германии и странах Скандинавии.

Фото: kinopoisk.ru
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Как сообщает Variety, немецкое подразделение The Walt Disney Company приобрело права на показ мини-сериала для показа на своей платной площадке для немецкоязычных зрителей.

Также "Перевал Дятлова" увидят в Исландии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии - там его покажут на платформе Cirkus.

Проект ТНТ "Перевал Дятлова" привлёк большой интерес и получил положительные отзывы зрителей и критиков. Редакция "Кинократии" включила его в список лучших сериалов минувшего года.

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