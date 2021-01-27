Для назначения пенсий по инвалидности не нужны будут заявления

Документ внесли депутаты и сенаторы от "Единой России", среди которых - секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, а также руководитель думской фракции Сергей Неверов.

"Законопроект о беззаявительном порядке пенсий по инвалидности избавляет людей с ограниченными возможностями от необходимости ходить по инстанциям, - пояснил Андрей Турчак. - Пенсионный фонд сам запросит информацию из соответствующих реестров и оформит пенсию".

Сегодня люди сначала получают инвалидность, а потом должны писать заявление в Пенсионный фонд, рассказал один из авторов документа зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев. "Звучит это быстро, но на самом деле обычно проходит значительный промежуток времени, - отметил он. - Я знаю по обращениям граждан, что иногда человек ждет три месяца и больше назначения пенсии".

Законопроект предполагает, что пенсию по инвалидности будут назначать автоматически. Такой же порядок распространят на досрочные пенсии, которые выплачивают по заявлению службы занятости.

Кроме того, вводится своего рода презумпция согласия на увеличение пенсии. Законопроект избавляет людей от необходимости лично подписывать такое согласие, рассказал Андрей Турчак. То есть власти по умолчанию будут считать, что пенсионеров не против повышения размера своих доходов. "Приезжать и отдельно подписывать бумаги на этот счет больше не потребуется", - добавил сенатор.

В беззаявительном порядке предполагают назначать и региональные социальные надбавки. "С учетом того, что мы используем современные цифровые технологии, это все будет синхронизировано", - уточнил Терентьев.

Еще одна важная новелла касается всех граждан: законопроект предусматривает, что в случае ЧС правительство сможет назначить и выплатить пенсию досрочно.

Также упростится оформление пенсий в рамках международных договоров между Россией и другими странами. "Пенсионный фонд будет обязан затребовать документы по гражданину из других стран, - объяснил Терентьев. - То есть, если есть соглашение, то такая обязанность будет у ПФР, и не нужно будет этого делать самому гражданину".

И, наконец, еще одна норма вводит информирование граждан, достигших 45 лет, о накопленных пенсионных правах. После первой рассылки такие сведения будут отправлять раз в три года. Благодаря этой новелле, гражданин уже с указанного возраста сможет скорректировать свои подходы при формировании пенсионных прав. Один из авторов проекта, первый замглавы фракции "ЕР" Андрей Исаев считает, что это чрезвычайно важно, так как немало россиян получают "серые" зарплаты. Он уверен, что это позволит людям задуматься об официальности своего дохода.

Планируется, что основные нормы законопроекта вступят с 1 января 2022 года. Исключение коснется беззаявительного порядка в отношении досрочных пенсий по предложению службы занятости и региональных социальных надбавок (эти положения заработают уже с 1 апреля нынешнего года).