Новости

Суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца 20:07
Каннский кинофестиваль перенесен на июль 19:54
В Москве светофоры настроили на "зеленую волну" 19:42
Розничные цены на подсолнечное масло и сахар продолжили снижаться 19:42
На "Часах Судного дня" осталось 100 секунд до "ядерной полуночи" 19:42
Муж Валерии обозвал Шнурова, пожаловавшегося на него в полицию 19:36
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей 19:32
В Уэльсе эвакуировали завод AstraZeneca из-за подозрительного предмета 19:29
Миранчук выйдет в стартовом составе "Аталанты" на матч с "Лацио" 19:09
МИД: Россия не собирается "вставить в позу обиженных" в отношениях с ЕС 19:06
В Москве рухнул спрос на вторичную недвижимость 19:02
Сергей Шнуров написал на продюсера Пригожина заявление в полицию 18:56
С организатора концерта "Зверей" в Череповце взыскали 4,5 млн рублей 18:45
Путин посетил Музей Победы 18:33
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител 18:20
В поселке с одним жителем будут добывать уголь открытым способом 18:17
Пандемия показала, что российское общество готово помогать тем, кому трудно 18:04
В Петербурге материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт дач 18:02
В литовской больнице пациентке по ошибке ввели пять доз вакцины 17:58
Центр Софии блокирован протестом работников ресторанного бизнеса 17:57
Стали известны флаг и гимн российских биатлонистов на чемпионате мира 17:32
В Брянске сына бывшего вице-губернатора области осудили за смертельное ДТП 17:24
В Прикамье осудили женщину, укравшую у бывшего сожителя боеприпасы 17:22
В Турции задержали 12 боевиков 17:17
Роспотребнадзор: Дети болеют коронавирусом наравне со взрослыми 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 19:41
Рубрика: Спорт

Донской ждет битвы

Капитан сборной в ATP Cup Евгений Донской - о шансах российских теннисистов в Мельбурне
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
Первым турниром в новом сезоне для российских теннисистов будет командный ATP Cup, который стартует в Мельбурне 2 февраля накануне Australian Open. Основные надежды на успех мы связываем с нашими лидерами - четвертой ракеткой мира Даниилом Медведевым и восьмым номером рейтинга Андреем Рублевым. Капитаном команды выбрали Евгения Донского. На этом посту он заменил Марата Сафина.
Евгению Донскому и другим россиянам повезло. Они не попали на жесткий карантин и могли тренироваться по 4 часа в день. Фото: РИА Новости Евгению Донскому и другим россиянам повезло. Они не попали на жесткий карантин и могли тренироваться по 4 часа в день. Фото: РИА Новости
Евгению Донскому и другим россиянам повезло. Они не попали на жесткий карантин и могли тренироваться по 4 часа в день. Фото: РИА Новости

Буквально через пару дней все игроки, по прилету в Австралию отправленные на обязательный двухнедельный карантин, смогут наконец собраться вместе и обсудить планы на турнир. Ну а пока Евгений Донской рассказал "РГ", в каких условиях пришлось тренироваться и как это может отразиться на результатах теннисистов. Тем более что команду России можно включить в список фаворитов ATP Cup.

Фото: iStock
Две российские теннисистки дисквалифицированы за договорные игры

Евгений, в каком режиме проводите эти 14 дней?

Евгений Донской: Тем, кто попал на обычный карантин, а у нас в команде все оказались в этом списке, можно пять часов находиться вне номера, но все равно внутри так называемого "пузыря". Тут все огорожено. Нас сопровождают до кортов, следят, чтобы мы не нарушили правила. Я два часа провожу на корте и сразу после этого трачу 1,5 часа на ОФП. Около каждого корта есть тренажерный зал. Он маленький, но можно нормально позаниматься. После тренировок идем перекусить. Но только в компании тех, с кем тренируемся. Естественно, видеться с другими теннисистами, например, ребятами из команды, нельзя.

Кто ваш спарринг-партнер?

Евгений Донской: Я играю с тренером. После первой недели карантина можно было увеличить количество спарринг-партнеров с одного до четырех. Но если бы в этой большой группе кто-то заболел, то вряд ли все остальные смогли бы принять участие в дальнейших турнирах ATP и "Большом шлеме". Один положительный тест, и всех сразу отправляют на новый карантин на 14 дней. Мне кажется, многие остались с одним спарринг-партнером, чтобы минимизировать этот риск. Но, к счастью, уже 30 января в 12 часов дня мой карантин закончится, я перееду в другой отель и буду жить свободной жизнью: ходить в рестораны, гулять, не использовать маску. Конечно, какие-то меры безопасности придется соблюдать. Но из окна отеля вижу, что люди на улице маски не носят.

В прошлом году команду на ATP Cup "возглавил" уже завершивший карьеру Марат Сафин. В этот раз выбор сделали в пользу играющего капитана. Как принималось решение?

Евгений Донской: Вообще по правилам турнира первый номер сборной становится капитаном автоматически. Но он может выбрать себе замену, посоветовавшись с командой. Большинство игроков и в прошлом году, и сейчас перекладывали эту обязанность на тренеров. Например, в Греции капитаном будет отец и тренер Стефаноса Циципаса. С одной стороны, это логично и просто. Но тренеру нужно будет присутствовать на официальных пресс-конференциях и заниматься другими протокольными вещами. Даня Медведев с Андреем Рублевым обсудили между собой и решили, что и им самим общение с тренером не будет лишним и пойдет на пользу. Если говорить о приглашении человека не из команды, например, экс-теннисиста и чемпиона, то, учитывая ситуацию с пандемией, возникают нюансы. Найти человека, который будет карантинить две недели, чтобы пять дней побыть капитаном, очень тяжело. Я думаю, такая звезда, как Марат, просто бы не согласился. В каждой команде пытались найти оптимальный вариант. Мы тоже старались сделать так, чтобы комфортнее было топам - Андрею и Дане. Понятно, что они лидеры, на них делаем ставку.

Что скажете о наших соперниках по группе - Аргентине и Японии. Повезло с жеребьевкой?

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Теннисистка Кудерметова не смогла выиграть в финале турнира в Абу-Даби

Евгений Донской: Очень сложно рассуждать о везении, когда играют 12 команд и 12 топ-игроков, чей рейтинг берется за основу для квалификации сборной на турнир. Даже 12-й теннисист в мире - серьезный соперник. Здесь нет ни одной команды, которую можно назвать слабой или недооцененной. Хотя действительно есть группы с более плотным составом участников. Возьмем Сербию - Германию - Канаду. Вот это жестко. Первые номера - Джокович, Зверев, Шаповалов. Вторые - Лайович, Штруфф, Раонич. Сравним с группой Испания - Греция - Австралия. У греков есть Стефанос Циципас. Но их второй номер - 458-я ракетка мира. У наших соперников по группе за Аргентину играют Диего Шварцман (9) и Гидо Пелья (44), за Японию - Кеи Нишикори (10-й по защищенному рейтингу) и Йошихито Нишиока (57).

Как в целом оцениваете наши шансы?

Евгений Донской: Фишка в том, что российская команда - самая сильная, если смотреть по рейтингу. Медведев и Рублев - четвертая и восьмая ракетки. В сумме это 12. На втором месте - Испания во главе с Рафой Надалем. Он - второй, Баутиста Агут - 13-й. Если так считать, то у России очень сильные первые два номера. Да и Аслан Карацев, который также вошел в состав, последнее время показывал отличный теннис. Он классно играл в квалификации. Прошел в основную сетку Australian Open. Уверен, что все чаще будем слышать его имя. И здесь он тоже может проявить себя. Так что у нас очень крутая команда. Разговор не о том, против кого играть. Обыграть можно кого угодно. Но в любом случае каждый матч с любой из команд будет тяжелым и напряженным.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

Главное сегодня

Путин назвал ключевой вызов современности
Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Путин: В диалоге РФ и Европы нужно избавиться от фобий прошлого
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон