Первым турниром в новом сезоне для российских теннисистов будет командный ATP Cup, который стартует в Мельбурне 2 февраля накануне Australian Open. Основные надежды на успех мы связываем с нашими лидерами - четвертой ракеткой мира Даниилом Медведевым и восьмым номером рейтинга Андреем Рублевым. Капитаном команды выбрали Евгения Донского. На этом посту он заменил Марата Сафина.

Буквально через пару дней все игроки, по прилету в Австралию отправленные на обязательный двухнедельный карантин, смогут наконец собраться вместе и обсудить планы на турнир. Ну а пока Евгений Донской рассказал "РГ", в каких условиях пришлось тренироваться и как это может отразиться на результатах теннисистов. Тем более что команду России можно включить в список фаворитов ATP Cup.

Евгений, в каком режиме проводите эти 14 дней?

Евгений Донской: Тем, кто попал на обычный карантин, а у нас в команде все оказались в этом списке, можно пять часов находиться вне номера, но все равно внутри так называемого "пузыря". Тут все огорожено. Нас сопровождают до кортов, следят, чтобы мы не нарушили правила. Я два часа провожу на корте и сразу после этого трачу 1,5 часа на ОФП. Около каждого корта есть тренажерный зал. Он маленький, но можно нормально позаниматься. После тренировок идем перекусить. Но только в компании тех, с кем тренируемся. Естественно, видеться с другими теннисистами, например, ребятами из команды, нельзя.

Кто ваш спарринг-партнер?

Евгений Донской: Я играю с тренером. После первой недели карантина можно было увеличить количество спарринг-партнеров с одного до четырех. Но если бы в этой большой группе кто-то заболел, то вряд ли все остальные смогли бы принять участие в дальнейших турнирах ATP и "Большом шлеме". Один положительный тест, и всех сразу отправляют на новый карантин на 14 дней. Мне кажется, многие остались с одним спарринг-партнером, чтобы минимизировать этот риск. Но, к счастью, уже 30 января в 12 часов дня мой карантин закончится, я перееду в другой отель и буду жить свободной жизнью: ходить в рестораны, гулять, не использовать маску. Конечно, какие-то меры безопасности придется соблюдать. Но из окна отеля вижу, что люди на улице маски не носят.

В прошлом году команду на ATP Cup "возглавил" уже завершивший карьеру Марат Сафин. В этот раз выбор сделали в пользу играющего капитана. Как принималось решение?

Евгений Донской: Вообще по правилам турнира первый номер сборной становится капитаном автоматически. Но он может выбрать себе замену, посоветовавшись с командой. Большинство игроков и в прошлом году, и сейчас перекладывали эту обязанность на тренеров. Например, в Греции капитаном будет отец и тренер Стефаноса Циципаса. С одной стороны, это логично и просто. Но тренеру нужно будет присутствовать на официальных пресс-конференциях и заниматься другими протокольными вещами. Даня Медведев с Андреем Рублевым обсудили между собой и решили, что и им самим общение с тренером не будет лишним и пойдет на пользу. Если говорить о приглашении человека не из команды, например, экс-теннисиста и чемпиона, то, учитывая ситуацию с пандемией, возникают нюансы. Найти человека, который будет карантинить две недели, чтобы пять дней побыть капитаном, очень тяжело. Я думаю, такая звезда, как Марат, просто бы не согласился. В каждой команде пытались найти оптимальный вариант. Мы тоже старались сделать так, чтобы комфортнее было топам - Андрею и Дане. Понятно, что они лидеры, на них делаем ставку.

Что скажете о наших соперниках по группе - Аргентине и Японии. Повезло с жеребьевкой?

Евгений Донской: Очень сложно рассуждать о везении, когда играют 12 команд и 12 топ-игроков, чей рейтинг берется за основу для квалификации сборной на турнир. Даже 12-й теннисист в мире - серьезный соперник. Здесь нет ни одной команды, которую можно назвать слабой или недооцененной. Хотя действительно есть группы с более плотным составом участников. Возьмем Сербию - Германию - Канаду. Вот это жестко. Первые номера - Джокович, Зверев, Шаповалов. Вторые - Лайович, Штруфф, Раонич. Сравним с группой Испания - Греция - Австралия. У греков есть Стефанос Циципас. Но их второй номер - 458-я ракетка мира. У наших соперников по группе за Аргентину играют Диего Шварцман (9) и Гидо Пелья (44), за Японию - Кеи Нишикори (10-й по защищенному рейтингу) и Йошихито Нишиока (57).

Как в целом оцениваете наши шансы?

Евгений Донской: Фишка в том, что российская команда - самая сильная, если смотреть по рейтингу. Медведев и Рублев - четвертая и восьмая ракетки. В сумме это 12. На втором месте - Испания во главе с Рафой Надалем. Он - второй, Баутиста Агут - 13-й. Если так считать, то у России очень сильные первые два номера. Да и Аслан Карацев, который также вошел в состав, последнее время показывал отличный теннис. Он классно играл в квалификации. Прошел в основную сетку Australian Open. Уверен, что все чаще будем слышать его имя. И здесь он тоже может проявить себя. Так что у нас очень крутая команда. Разговор не о том, против кого играть. Обыграть можно кого угодно. Но в любом случае каждый матч с любой из команд будет тяжелым и напряженным.