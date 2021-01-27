Две российские теннисистки дисквалифицированы за договорные игры

Российские теннисистки Алия Мердеева и София Дмитриева пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных встречах, сообщает пресс-служба Tennis Integrity Unit.

Мердееву и Дмитриеву признали виновными в участии в двух подставных играх в парном разряде. София также обвиняется в отказе сотрудничать со следствием.

Мердеева занимает 982-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в то время как Дмитриева идет 900-й. Своего лучшего результата Дмитриева добилась в 2017 году, когда она шла 644-й в рейтинге.