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27.01.2021 14:31
Рубрика: Общество

Две тысячи иностранцев написали "Русский диктант"

Текст: Елена Кухтенкова
Две тысячи человек из семидесяти стран мира стали участниками конкурса "Русский диктант", который состоялся в онлайн-формате. В этом году состязание объединило рекордное количество участников из разных стран мира. Среди них Китай, Германия, Польша, Франция, Индия, Экваториальная Гвинея, Эстония, Армения, Перу и другие, сообщает пресс-служба Балтийского федерального университета имени Канта.
Фото: Балтийский федеральный университет им. Канта / vkontakte Фото: Балтийский федеральный университет им. Канта / vkontakte
Фото: Балтийский федеральный университет им. Канта / vkontakte

Русскоязычный проект отметил в этом году свое 15-летие и впервые за всю историю своего существования состоялся дистанционно. Именно такой формат позволил всем желающим принять участие в конкурсе.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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По мнению организаторов, "Русский диктант" - это не просто конкурс среди знатоков "великого и могучего", но и встреча с живым русским словом и русским текстом. Кстати, в этом году диктант сопровождала открытая мини-лекция по его теме. Тексты для участников были адаптированы в соответствии с уровнем владения русским языком.

По мнению ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова, конкурс - это прекрасная традиция встреч с единомышленниками, а также возможность поделиться знаниями о великих русских писателях и поэтах. "А что может быть интереснее, чем изучение иностранного языка, который открывает целый мир! Нам приятно осознавать, что так много людей любят русский язык и с удовольствием его изучают", - подчеркнул он.

"Русский диктант" - это не только состязание в уровне владения русским языком, это "со-участие и со-действие", ведь именно через язык открывается мир и культура, считает директор института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Канта Татьяна Цвигун.

К слову, каждый год у "Русского диктанта" есть своя тайна - тайна имени поэта или писателя, которому диктант посвящен.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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"В этом году мы вместе с вами погрузимся в мир творчества великого русского поэта, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского, - открыла ее Цвигун. - Поэту в 2020 году исполнилось бы 80 лет, а 28 января 2021 года минует 25 лет со дня его смерти. Бродский, поэт, прозаик, эссеист, драматург, переводчик, человек, тонко чувствовавший русский язык, был убежден - именно язык управляет поэтом".

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