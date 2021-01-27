Двукратные олимпийские чемпионы Волосожар и Траньков ждут второго ребенка

Двукратные олимпийские чемпионы 2014 года в парном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут второго ребенка.

Об этом в Instagram сообщила Татьяна Волосожар. У пары уже есть совместный ребенок - дочь Анжелика, которая родилась в 2017 году.

"Не знаю, что сказать. Думаю, все понятно без слов. Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться. Хотя многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Я и сама заметила. Нам очень хотелось, чтобы это как можно дольше оставалось нашей семейной тайной. Но в то же время я очень рада, что наконец-то могу поделиться с вами своей главной и лучшей новостью 2021 года", - написала Волосожар в Instagram.

Напомним, дуэт Татьяна Волосожар и Максим Траньков завоевал две золотые медали Олимпиады в Сочи. Также фигуристы стали победителями чемпионата мира 2013 года, четырежды становились сильнейшими в континентальном первенстве и три раза выигрывали чемпионат России. Они объявили о завершении выступлений в 2018 году.