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27.01.2021 11:57
Рубрика: Спорт

Двукратные олимпийские чемпионы Волосожар и Траньков ждут второго ребенка

Текст: Максим Домчев

Двукратные олимпийские чемпионы 2014 года в парном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут второго ребенка.

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Об этом в Instagram сообщила Татьяна Волосожар. У пары уже есть совместный ребенок - дочь Анжелика, которая родилась в 2017 году.

"Не знаю, что сказать. Думаю, все понятно без слов. Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться. Хотя многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Я и сама заметила. Нам очень хотелось, чтобы это как можно дольше оставалось нашей семейной тайной. Но в то же время я очень рада, что наконец-то могу поделиться с вами своей главной и лучшей новостью 2021 года", - написала Волосожар в Instagram.

Напомним, дуэт Татьяна Волосожар и Максим Траньков завоевал две золотые медали Олимпиады в Сочи. Также фигуристы стали победителями чемпионата мира 2013 года, четырежды становились сильнейшими в континентальном первенстве и три раза выигрывали чемпионат России. Они объявили о завершении выступлений в 2018 году.

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