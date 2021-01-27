Новости

Меркель рассказала, кто стрижет ее на карантине 22:41
Эксперт прокомментировал столкновение вертолета с беспилотником 22:15
Опубликован рейтинг лучших боевиков 80-90-х годов 22:11
Заммэра Москвы назвал сроки восстановления экономики от пандемии 22:10
Астронавты отработали за бортом МКС почти 7 часов 21:55
Власти Москвы оценили потери от пандемии в 700 миллиардов рублей 21:40
Билл Гейтс предрек новую пандемию "в десятки раз хуже COVID-19" 21:14
Гол Миранчука вывел "Аталанту" вперед в матче с "Лацио" 21:11
В ФНС рассказали о налоговой инспекции для богатых 21:11
Вышел трейлер фильма, который спродюсировал Брэд Питт 21:06
В AIU отметили, что Шубенкова нет в списке временно отстраненных спортсменов 20:45
Правительства трех стран обсудят строительство дорог на Кавказе 20:31
Завершено расследование дела о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге 20:26
Суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца 20:07
Каннский кинофестиваль перенесен на июль 19:54
В Москве светофоры настроили на "зеленую волну" 19:42
Розничные цены на подсолнечное масло и сахар продолжили снижаться 19:42
На "Часах Судного дня" осталось 100 секунд до "ядерной полуночи" 19:42
Муж Валерии обозвал Шнурова, пожаловавшегося на него в полицию 19:36
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей 19:32
В Уэльсе эвакуировали завод AstraZeneca из-за подозрительного предмета 19:29
Миранчук выйдет в стартовом составе "Аталанты" на матч с "Лацио" 19:09
МИД: Россия не собирается "вставить в позу обиженных" в отношениях с ЕС 19:06
В Москве рухнул спрос на вторичную недвижимость 19:02
Сергей Шнуров написал на продюсера Пригожина заявление в полицию 18:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 22:15
Рубрика: Экономика

Эксперт прокомментировал столкновение вертолета с беспилотником

Текст: Наталия Ячменникова

В Чили при выполнении полета на небольшой высоте вертолет Bell Jetranger столкнулся с беспилотником. Столкновение с квадрокоптером, чей вес оценивается примерно в 750 г, было довольно серьезным: оказалось пробито остекление кабины вертолета, а техник, сидевший рядом с пилотом, получил серьезные травмы лица и был госпитализирован.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Первые беспилотные дроны-такси появятся в Москве в 2025 году

Столкновение произошло недалеко от города Санто-Доминго, расположенного в центральном районе страны. Человек, управлявший квадрокоптером, пока не установлен, поскольку на беспилотнике никаких знаков регистрации нанесено не было.

Как прокомментировал "РГ" генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко, во многих государствах уже законодательно приняты правила об обязательной регистрации беспилотников, чей вес превышает 250 г.

МКАА "Безопасность полетов" неоднократно указывало на риски, вызванные запуском дронов в неразрешенных местах. Многие государства в настоящее время занимаются регулированием полетов БВС в воздушном пространстве, используемом пилотируемыми воздушными судами. Большое внимание уделяется вопросам упрощения формальностей при обязательной регистрации, подготовке удаленных пилотов, правилам полетов БВС в зонах их видимости или вне таких зон, а также коммерческому использованию беспилотных воздушных судов и городской воздушной мобильности, подчеркнул эксперт.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

Главное сегодня

Песков рассказал о ежедневном контроле регулирования цен на продукты
МИД РФ вручил ноту протеста представителю посольства США из-за фейков
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков