Эксперт прокомментировал столкновение вертолета с беспилотником

В Чили при выполнении полета на небольшой высоте вертолет Bell Jetranger столкнулся с беспилотником. Столкновение с квадрокоптером, чей вес оценивается примерно в 750 г, было довольно серьезным: оказалось пробито остекление кабины вертолета, а техник, сидевший рядом с пилотом, получил серьезные травмы лица и был госпитализирован.

Столкновение произошло недалеко от города Санто-Доминго, расположенного в центральном районе страны. Человек, управлявший квадрокоптером, пока не установлен, поскольку на беспилотнике никаких знаков регистрации нанесено не было.

Как прокомментировал "РГ" генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко, во многих государствах уже законодательно приняты правила об обязательной регистрации беспилотников, чей вес превышает 250 г.

МКАА "Безопасность полетов" неоднократно указывало на риски, вызванные запуском дронов в неразрешенных местах. Многие государства в настоящее время занимаются регулированием полетов БВС в воздушном пространстве, используемом пилотируемыми воздушными судами. Большое внимание уделяется вопросам упрощения формальностей при обязательной регистрации, подготовке удаленных пилотов, правилам полетов БВС в зонах их видимости или вне таких зон, а также коммерческому использованию беспилотных воздушных судов и городской воздушной мобильности, подчеркнул эксперт.