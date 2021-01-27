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27.01.2021 13:02
Рубрика: Экономика

ФАС согласовала предельную отпускную цену вакцины "ЭпиВакКорона"

Текст: Елена Манукиян
Стоимость упаковки вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" составит 9541 рубль. Предельную отпускную цену на препарат согласовала Федеральная антимонопольная служба, решение об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

В документе говорится, что всего в упаковке 10 ампул. Таким образом, одна доза вакцины будет стоить 954,1 рубля. Поскольку вакцинация проводится в 2 этапа, то прививка от коронавируса на одного человека обойдется федеральному бюджету РФ в 1 908,2 рублей.

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Упаковка вакцины Спутник V Центра Гамалеи стоит 9 710 руб. В ней тоже 10 ампул, по 5 доз первого и второго компонентов. Таким образом, для того, чтобы защитить одного человека от коронавируса с помощью этой вакцины, потребуется 1 942 рубля.

Однако цены на обе вакцины уже в марте будут пересмотрены. Так, цена на вакцину Спутник V действует до 5 марта 2021 года, следует из Госреестра лекарственных средств. На вакцину ЭпиВакКорона ее тоже установили до марта.

"Рекомендуется Минздраву России ограничить действие указанной предельной цены до марта 2021 года", - говорится в решении Федеральной антимонопольной службы.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал вакцину "Спутник V" самой дешевой и доступной.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство ФАС Вакцинация от коронавируса

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