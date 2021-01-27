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27.01.2021 19:53
Рубрика: Спорт

Успевает и в атаке

Три очка лидера обороны "Филадельфии" Ивана Проворова помогли "летчикам" обыграть "Нью-Джерси"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8368)
Все уже привыкли к доминированию в Национальной хоккейной лиге российских форвардов, а вот элитные российские защитники по-прежнему товар штучный. Вот почему к лидеру обороны "Филадельфии" Ивану Проворову - особое внимание.
24-летний Иван Проворов, несмотря на относительную молодость, уже считается элитным защитником НХЛ. Фото: REUTERS 24-летний Иван Проворов, несмотря на относительную молодость, уже считается элитным защитником НХЛ. Фото: REUTERS
24-летний Иван Проворов, несмотря на относительную молодость, уже считается элитным защитником НХЛ. Фото: REUTERS

На днях он дал повод говорить о себе, активно поучаствовав в победе "летчиков" над "Нью-Джерси" - 5:3. На личном счету Проворова 3 (1 гол + 2 передачи) очка: справедливо, что Иван был признан второй звездой матча. Это пятый матч, в котором 24-летний россиянин набрал не меньше трех очков. По этому показателю он вышел на третье место среди защитников "Филадельфии" не старше 25 лет. Впрочем, результативность Ивана Проворова - не самый наглядный параметр для того, чтобы оценить его значимость для "Флайерс". Хотя с набиранием очков у игрока все в порядке: к примеру, по итогам прошлого регулярного чемпионата он стал лучшим среди всех защитников лиги по голам в большинстве (7).

Фото: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Автор одной из статей в филадельфийской прессе назвал Проворова несокрушимым. И имел все на то основания. К началу нынешнего сезона Иван за четыре года пребывания в "Филадельфии" провел в регулярных чемпионатах 315 матчей кряду. Чтобы понять масштаб этих цифр, достаточно знать, что среди хоккеистов, имеющих в "регулярках" НХЛ серии из 500 матчей подряд и больше (таких за всю историю лиги - 28 человек), было лишь четыре защитника. Настолько это тяжелое и травматичное амплуа.

Притом что Проворов не просто выходит на лед для галочки. Его среднее игровое время составляет чуть менее 24 минут за матч. Это выдающийся показатель. Вот и в матче с "Нью-Джерси" Иван отыграл 27 минут, больше, чем кто-либо из присутствовавших на льду в этой встрече.

"Он играет во всех ситуациях, каждый год становится лучше и все еще молод. Иногда защитникам требуется время на развитие. Хорошо, что он на нашей стороне", - слова капитана "Филадельфии" Клода Жиру, которого цитирует официальный сайт НХЛ, дорогого стоят.

Что касается остальных россиян, отметим достижение центрфорварда "Питтсбурга" Евгения Малкина. Передача в матче с "Бостоном" позволила Джино, как называют россиянина за океаном, догнать легендарного чеха Яромира Ягра по количеству очков, набранных в составе "Пингвинз" в регулярных чемпионатах НХЛ. У Малкина их стало 1079 (417+662) в 914 матчах. Впереди только Сидни Кросби (1270) и Марио Лемье (1723).

Впрочем, достижение Малкина не отменяет того печального факта, что Женя по-прежнему никак не может набрать оптимальную форму. Вот и в той же игре с "Бостоном" в овертайме он не смог реализовать выход один на один, а его команда в итоге уступила - 2:3.

Зато налаживаются дела у форвардов "Детройта" и "Колорадо" Владислава Наместникова и Валерия Ничушкина соответственно. Оба забросили свои первые шайбы в сезоне. "Детройт", правда, уступил "Далласу" - 1:2, причем у победителей дважды ассистировал партнерам Денис Гурьянов. А вот "Колорадо" без лишних усилий справился с "Сан-Хосе", причем Ничушкин отличился, когда его команда находилась в меньшинстве.

А вот у кого все совсем не в порядке, так это у "Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступают сразу четыре россиянина во главе с Артемием Панариным. "Парни с Бродвея" проиграли уже четвертый матч кряду - 2:3, на этот раз "Баффало", а главный тренер команды Дэвид Куинн сказал, что ситуацию нужно как можно быстрее исправлять.

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