Финал Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2020/2021 пройдет в норвежском Лиллехаммере с 19 по 21 марта.

Изначально заключительный этап кубковой серии должен был принять Пекин в рамках программы предолимпийских тестовых соревнований зимней Олимпиады-2022. Однако организаторы отказались от проведения турнира из-за пандемии коронавируса.

На проведение финала Кубка мира также претендовали Тюмень и чешский Нове Место, но в Международной федерации лыжного спорта (FIS) решили перенести соревнования в Лиллехаммер. Там, напомним, должен был состояться декабрьский этап. Но норвежцы вынуждены были от него отказаться из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

До окончания сезона осталось провести пять этапов Кубка мира и мировое первенство, которое входит в кубковый зачет. У мужчин лидирует россиянин Александр Большунов. У женщин Юлия Ступак занимает третье место.