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27.01.2021 13:57
Рубрика: Экономика

ФНС объяснила, зачем запрашивает прогнозы цен на продукты

Текст: Татьяна Карабут
Федеральная налоговая служба (ФНС) запросила информацию о поквартальных прогнозах изменения цен по социально значимым продовольственным товарам у крупнейших торговых сетей и крупнейших производителей продовольственных товаров, рассказали в ведомстве.
Фото: Стоян Васев/ТАСС Фото: Стоян Васев/ТАСС
Фото: Стоян Васев/ТАСС

Результат комплексного анализа покажет властям полную картину на продовольственном рынке и позволит оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку товаров в регионах, считают в ФНС.

Почему России не стоит опасаться дефицита продуктов

"Обобщенная аналитическая информация, основанная, в том числе, на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС России и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складывается на продовольственном рынке, и в случае необходимости позволяет оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах", - уточнили в службе.

При этом в ФНС подчеркнули, что передача прогнозов является добровольной. Они будут составлять налоговую тайну и не будут разглашаться. Ответственности за непредоставление информации не предусмотрено.

В ведомстве добавили, что налоговая служба также отслеживает и передает информацию о ценах на отдельные социально значимые продовольственные товары на основе аналитических данных контрольно-кассовой техники Минсельхозу, Минпромторгу, минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службе, Росстату.

Фото: iStock
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Сведения из системы онлайн-касс поступают в налоговые органы о покупках и продажах практически в онлайн-режиме (задержка составляет около 1,5 минут). Система ККТ также позволяет отслеживать динамику объемов продаж не только в целом по стране, но и в отдельных регионах, а также по определенным группам товаров, уточнили в ФНС.

Накануне СМИ сообщили, что ФНС подключилась к процессу контроля за ценами на продукты - начала запрашивать у производителей их прогнозы по ценам до конца 2021 года. Речь идет о таких продуктах, как мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и т.д.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин ФНС Цены на продукты

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