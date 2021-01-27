ФНС объяснила, зачем запрашивает прогнозы цен на продукты

Федеральная налоговая служба (ФНС) запросила информацию о поквартальных прогнозах изменения цен по социально значимым продовольственным товарам у крупнейших торговых сетей и крупнейших производителей продовольственных товаров, рассказали в ведомстве.

Результат комплексного анализа покажет властям полную картину на продовольственном рынке и позволит оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку товаров в регионах, считают в ФНС.

"Обобщенная аналитическая информация, основанная, в том числе, на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС России и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складывается на продовольственном рынке, и в случае необходимости позволяет оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах", - уточнили в службе.

При этом в ФНС подчеркнули, что передача прогнозов является добровольной. Они будут составлять налоговую тайну и не будут разглашаться. Ответственности за непредоставление информации не предусмотрено.

В ведомстве добавили, что налоговая служба также отслеживает и передает информацию о ценах на отдельные социально значимые продовольственные товары на основе аналитических данных контрольно-кассовой техники Минсельхозу, Минпромторгу, минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службе, Росстату.

Сведения из системы онлайн-касс поступают в налоговые органы о покупках и продажах практически в онлайн-режиме (задержка составляет около 1,5 минут). Система ККТ также позволяет отслеживать динамику объемов продаж не только в целом по стране, но и в отдельных регионах, а также по определенным группам товаров, уточнили в ФНС.

Накануне СМИ сообщили, что ФНС подключилась к процессу контроля за ценами на продукты - начала запрашивать у производителей их прогнозы по ценам до конца 2021 года. Речь идет о таких продуктах, как мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и т.д.