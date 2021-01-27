ФНС запросила информацию о поквартальных прогнозах изменения цен по социально значимым продуктам у крупнейших торговых сетей и производителей, рассказали в ведомстве. Это позволит властям оперативно реагировать на неоправданный рост цен или дефицит товаров в регионах, считают в ФНС.
"Обобщенная аналитическая информация, основанная, в том числе, на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС России и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складывается на продовольственном рынке, и в случае необходимости позволяет оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах", - уточнили в ФНС.
Там добавили, что налоговая служба также отслеживает и передает в федеральные органы власти информацию о ценах на отдельные социально значимые продукты на основе данных контрольно-кассовой техники. Сведения из системы онлайн-касс поступают в налоговые органы о покупках и продажах практически в онлайн-режиме (задержка составляет около полутора минут). Система ККТ позволяет отслеживать динамику объемов продаж не только в целом по стране, но и в отдельных регионах, а также по определенным группам товаров, уточнили в ФНС.
До конца I квартала 2021 года действуют соглашения между производителями и торговыми сетями об ограничении цен на подсолнечное масло и сахар - они не должны стоить дороже 110 рублей за литр и 46 рублей за кг соответственно. Но цены на другие продукты питания во избежание резких скачков мониторят несколько федеральных ведомств. Помимо соглашения, правительство ввело экспортные пошлины на зерно и повысило на подсолнечник, что должно снизить их цены на внутреннем рынке.
Цены на зерно внутри страны понемногу снижаются, признают эксперты. А вот цены на подсолнечник, вопреки ожиданиям Масложирового союза, продолжают расти. По данным минсельхоза, по состоянию на 20 января стоимость семечки в России составила почти 35,8 тысячи рублей за тонну. Годом раньше они стоили почти вдвое меньше - 17,9 тысячи рублей за тонну. А за неделю с 13 января подсолнечник подорожал на 905 рублей. При этом пошлина на подсолнечник была повышена (с 6,5 до 30%) уже с 9 января 2021 года.
Повышение вызвано ростом экспортных цен на масло, пояснил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Но он заверил, что цены на бутылку будут сохранены, так как доля бутылки в объеме производства составляет не более 25%.
Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что основным продуктом экспорта зерна является само зерно (лишь небольшая часть уходит в виде муки), а в подсолнечнике львиная доля уходит за рубеж уже в виде масла. Поэтому ограничения на подсолнечник никак на самой семечке не отражается. "Ее все равно купят экспортеры, чтобы переработать в масло и шрот и затем продать на мировой рынок", - поясняет эксперт.