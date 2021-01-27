Введение экспортных пошлин уже снизило стоимость зерна. Но подсолнечник, напротив, растет в цене. Однако потребителям не стоит опасаться повышения цен на подсолнечное масло. Тем более что к контролю за ситуацией подключилась и Федеральная налоговая служба (ФНС).

ФНС запросила информацию о поквартальных прогнозах изменения цен по социально значимым продуктам у крупнейших торговых сетей и производителей, рассказали в ведомстве. Это позволит властям оперативно реагировать на неоправданный рост цен или дефицит товаров в регионах, считают в ФНС.

"Обобщенная аналитическая информация, основанная, в том числе, на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС России и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складывается на продовольственном рынке, и в случае необходимости позволяет оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах", - уточнили в ФНС.

Там добавили, что налоговая служба также отслеживает и передает в федеральные органы власти информацию о ценах на отдельные социально значимые продукты на основе данных контрольно-кассовой техники. Сведения из системы онлайн-касс поступают в налоговые органы о покупках и продажах практически в онлайн-режиме (задержка составляет около полутора минут). Система ККТ позволяет отслеживать динамику объемов продаж не только в целом по стране, но и в отдельных регионах, а также по определенным группам товаров, уточнили в ФНС.

До конца I квартала 2021 года действуют соглашения между производителями и торговыми сетями об ограничении цен на подсолнечное масло и сахар - они не должны стоить дороже 110 рублей за литр и 46 рублей за кг соответственно. Но цены на другие продукты питания во избежание резких скачков мониторят несколько федеральных ведомств. Помимо соглашения, правительство ввело экспортные пошлины на зерно и повысило на подсолнечник, что должно снизить их цены на внутреннем рынке.

Цены на зерно внутри страны понемногу снижаются, признают эксперты. А вот цены на подсолнечник, вопреки ожиданиям Масложирового союза, продолжают расти. По данным минсельхоза, по состоянию на 20 января стоимость семечки в России составила почти 35,8 тысячи рублей за тонну. Годом раньше они стоили почти вдвое меньше - 17,9 тысячи рублей за тонну. А за неделю с 13 января подсолнечник подорожал на 905 рублей. При этом пошлина на подсолнечник была повышена (с 6,5 до 30%) уже с 9 января 2021 года.

Цены на подсолнечник продолжают расти, несмотря на установление экспортной пошлины

Повышение вызвано ростом экспортных цен на масло, пояснил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Но он заверил, что цены на бутылку будут сохранены, так как доля бутылки в объеме производства составляет не более 25%.

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что основным продуктом экспорта зерна является само зерно (лишь небольшая часть уходит в виде муки), а в подсолнечнике львиная доля уходит за рубеж уже в виде масла. Поэтому ограничения на подсолнечник никак на самой семечке не отражается. "Ее все равно купят экспортеры, чтобы переработать в масло и шрот и затем продать на мировой рынок", - поясняет эксперт.