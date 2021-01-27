ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила на первом в этом году заседании диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.

Темпы восстановления экономической активности и занятости в США в последние месяцы замедлились, причем основные проблемы сосредоточились в секторах, наиболее пострадавших от пандемии, говорится в релизе по ставке. Более слабый спрос и до этого падение цен на нефть сдерживали инфляцию, но общие финансовые условия при этом остаются благоприятными, констатировали в Федрезерве. Развитие экономики США будет в значительной степени зависеть от распространения коронавируса, включая прогресс в вакцинации, отмечается в релизе.

Диапазон ставки по федеральным фондам в 0-0,25% будет уместно сохранять до тех пор, пока на рынке труда не будет максимальной занятости, а инфляция не поднимется до 2% и, возможно, даже какое-то время будет выше этого уровня, отмечают в ФРС.

Кроме того, ФРС продолжит увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг минимум на 80 млрд долларов в месяц и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 40 млрд долларов в месяц, указали в Федрезерве. Эти покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и благоприятным финансовым условиям, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий, говорится в релизе.

Дилемма, стоящая перед ФРС, заключается в том, что в условиях рекордно высоких котировок фондового рынка и обсуждаемого пакета мер дополнительной фискальной поддержки экономики расширение мер монетарного стимулирования только усугубит риск финансовой нестабильности, подчеркивает аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон."Возможно, оптимальным вариантом на данный момент является сохранение статус-кво. Однако на каком-то этапе Федрезерву придется задуматься о том, как нормализовать монетарную политику, не спровоцировав всплеск рыночной волатильности, тем самым поставив под угрозу устойчивое восстановление экономики", - говорит он.

Проблема низких реальных равновесных ставок в мире обсуждается давно, однако никаких решений пока не выработано. Развернуть эту тенденцию весьма непросто, указывает аналитик. "Отчасти этому могут препятствовать меры, на протяжении многих лет используемые ведущими центробанками, включая программы количественного смягчения и отрицательные процентные ставки. В результате реализации политики количественного смягчения (и ее нынешней итерации - современной монетарной теории (MMT)) оказалась размыта разница между функциями центральных банков и финансовых министерств, особенно в условиях растущего долга и дефицита бюджетов, когда центробанки фактически абсорбируют (а по сути, монетизируют) большую часть эмитируемых долговых обязательств. Вопрос в том, до какой степени такая проинфляционная по своей сути политика способна нивелировать дефляционный эффект, связанный с развитием технологий, а также старением и замедлением роста численности населения (в том числе в США, где темпы роста населения опустились до минимума с 1900 года)", - отмечает Маккиннон.