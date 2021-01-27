Футболист ЦСКА Адольфо Гайч переходит в "Беневенто" на правах аренды. Накануне форвард прилетел в Италию, чтобы пройти медосмотр и поставить подпись под контрактом.

Зарубежным СМИ стали известны подробности соглашения "Беневенто" и Гайча. Если он проведет за команду 50 процентов матчей в оставшейся части сезона, то арендный договор автоматически продлится на год.

В 2022 году "Беневенто" получит возможность выкупить Адольфо за 11 миллионов евро. Итальянцы также будут полностью выплачивать зарплату 21-летнему нападающему.

Напомним: в ЦСКА Гайч перешел минувшим летом из "Сан-Лоренсо" за 8,5 миллиона евро. За армейцев он провел 18 встреч во всех турнирах и забил один мяч - в гостевом матче группового этапа Лиги Европы против австрийского "Вольфсберга".

В то же время, по информации прессы, ЦСКА собирается пригласить форварда "Эвертона" Дженка Тосуна. Стоимость игрока, по данным авторитетного портала Transfermarkt, составляет семь миллионов евро.