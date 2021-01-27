Новости

В Ливане демонстранты закидали полицию боевыми гранатами 00:53
ПФР напомнил о необходимости подать заявление на детские выплаты до 31 марта 00:47
Байден подписал три указа о противодействии изменению климата 00:38
В Белграде открыли памятник Стефану Неманье работы российского скульптора 00:37
Счётная палата раскритиковала оснащение регионов лесопожарной техникой 00:01
Школы смогут сами принять решение о введении "шестидневки" 27.01.2021
Меркель рассказала, кто стрижет ее на карантине 27.01.2021
Эксперт прокомментировал столкновение вертолета с беспилотником 27.01.2021
Опубликован рейтинг лучших боевиков 80-90-х годов 27.01.2021
Заммэра Москвы назвал сроки восстановления экономики от пандемии 27.01.2021
Астронавты отработали за бортом МКС почти 7 часов 27.01.2021
Власти Москвы оценили потери от пандемии в 700 миллиардов рублей 27.01.2021
Билл Гейтс предрек новую пандемию "в десятки раз хуже COVID-19" 27.01.2021
Гол Миранчука вывел "Аталанту" вперед в матче с "Лацио" 27.01.2021
В ФНС рассказали о налоговой инспекции для богатых 27.01.2021
Вышел трейлер фильма, который спродюсировал Брэд Питт 27.01.2021
В AIU отметили, что Шубенкова нет в списке временно отстраненных спортсменов 27.01.2021
Правительства трех стран обсудят строительство дорог на Кавказе 27.01.2021
Завершено расследование дела о гибели рабочего при сносе СКК в Петербурге 27.01.2021
Суд на два месяца арестовал обвиняемого в нападении на росгвардейца 27.01.2021
Каннский кинофестиваль перенесен на июль 27.01.2021
В Москве светофоры настроили на "зеленую волну" 27.01.2021
Розничные цены на подсолнечное масло и сахар продолжили снижаться 27.01.2021
На "Часах Судного дня" осталось 100 секунд до "ядерной полуночи" 27.01.2021
Муж Валерии обозвал Шнурова, пожаловавшегося на него в полицию 27.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 23:37
Рубрика: Спорт

Дембель Гайча

Аргентинский футболист покидает ЦСКА
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 17(8368)
Футболист ЦСКА Адольфо Гайч переходит в "Беневенто" на правах аренды. Накануне форвард прилетел в Италию, чтобы пройти медосмотр и поставить подпись под контрактом.

Зарубежным СМИ стали известны подробности соглашения "Беневенто" и Гайча. Если он проведет за команду 50 процентов матчей в оставшейся части сезона, то арендный договор автоматически продлится на год.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

В 2022 году "Беневенто" получит возможность выкупить Адольфо за 11 миллионов евро. Итальянцы также будут полностью выплачивать зарплату 21-летнему нападающему.

Напомним: в ЦСКА Гайч перешел минувшим летом из "Сан-Лоренсо" за 8,5 миллиона евро. За армейцев он провел 18 встреч во всех турнирах и забил один мяч - в гостевом матче группового этапа Лиги Европы против австрийского "Вольфсберга".

В то же время, по информации прессы, ЦСКА собирается пригласить форварда "Эвертона" Дженка Тосуна. Стоимость игрока, по данным авторитетного портала Transfermarkt, составляет семь миллионов евро.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Футбольные трансферы

Главное сегодня

Песков рассказал о ежедневном контроле регулирования цен на продукты
МИД РФ вручил ноту протеста представителю посольства США из-за фейков
Роскомнадзор оштрафовал СМИ-иноагенты на 1,1 млн рублей
Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в незаконные акции
В Роспотребнадзоре пояснили, почему после прививки бывает мало антител
Опубликовано видео удаления Месси в финале Суперкубка Испании
Нурмагомедов может вернуться в октагон