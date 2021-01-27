Георгий Корешов: Рад, что мои стихи печатают и передают по радио

Георгий Корешов, 29 лет

Корешов Георгий Михайлович (14.11.1913 - 26.05.1943), краснофлотец, морской пехотинец.

Георгий родился в 1913 году во Владивостоке.

Его отец, кадровый офицер в чине капитана, воевал с немцами и умер в госпитале весной 1917 года. Мать работала библиотекарем.

Георгий учился в школе N9. С 15 лет работал - разносчиком краевой газеты, учеником корректора.

В 1930 году устроился матросом на пароход "Вьюга", затем на "Томск". Несколько лет ходил на разных судах Совторгфлота и Дальгосрыбтреста. Работал в газете "Красное знамя" и литсотрудником на краевом радио.

9 февраля 1943 года Георгий был тяжело ранен, в госпитале находился почти три месяца.

Из писем Георгия Корешова жене - Александре Кирилловне Пустовой

22 февраля 1942

Дорогая Шура!

Примиздат, 1946 Фото: Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького

Завтра - большой наш красноармейский праздник. Только что закончил стихотворение для стенгазеты и, пользуясь тем, что под рукой оказались нехитрые мои письменные принадлежности, пишу тебе…Сегодня, на торжественном предпраздничном вечере я, очевидно, буду читать свои оборонные стихи. Ты можешь при легкой фантазии представить себе эту картину: сельский клуб, масса людей в шинелях, а на сцене при неярком освещении фонаря "летучая мышь" читает стихи твой рыжий поэт. Романтика!.

5 апреля 1942

Я еще не разучился размышлять, рассуждать. И очень это хорошо. Однако, чувствую в себе кой-какие изменения, даже (что со мной никогда не случалось раньше) на писание стихов тянет все меньше и реже. Но, нет, писать стихи не разучусь и не брошу. Песенный дар очень трудно выбить из сердца моего…

3 августа 1942

Дорогая Шурочка!

Позавчера получил твое письмо. Дико рад был. И количество строк и содержание письма приятно поразили меня. Милая моя, ненаглядная, дорогая, хорошая! Так долго я ждал этого дня и наконец осчастливлен был твоим письмом. Я здоров и бодр, здоровья и бодрости желаю тебе, дочке и мамам.

Рад, что мои стихи печатают и передают по радио.

Письмо Александры Кирилловны мужу, вернувшееся во Владивосток с пометкой "адресат выбыл"

Написано 25 апреля 1943

Ну, вот и нашелся! Почти полгода ничего не знали о тебе, а наши письма, написанные еще в декабре, возвратившиеся назад с пометкой "выбыл из части", внесли в нашу семью тревогу. Нина Николаевна плакала, считала тебя погибшим. Я, как могла, старалась утешить и говорила, что возвращенные письма еще не говорят ни о чем. Я почему-то была уверена получить от тебя письмо. Накануне, 22 .04 вечером я рылась в твоем наследстве (это, откровенно признаться, я делаю очень часто, когда мне бывает немного грустно) и нашла такие стихи:

В тот день он записал в блокнот

Лишь три коротенькие строчки:

"Переходили речку вброд.

На ивах лопаются почки.

Жизнь пробуждается кругом…"

Всю мысль не вылив на бумагу,

Через минуту он с полком

Ушел в последнюю атаку…

И не выразить, Георгий, на бумаге грусть, охватившую как-то сразу всю! Какая-то теплая, нежная, ласковая не без надежды все-таки на то, что ты жив. Я долго не спала и решила все-таки ждать…

И вот 23 апреля получено от тебя письмишко. Очень рада, что так счастливо отделался. Пиши, как себя чувствуешь? Может, выслать тебе денег? Где находишься? В чем нуждаешься?...

…Поправляйся скорее. Я не смею и думать о худшем положении с твоим ранением. Может быть и без ноги по колено. Это чепуха по сравнению с возможностью жить - жить, когда любишь жизнь, а ты ее любишь крепко. Это сказано…

* * *

К сожалению, на этом рукопись письма, написанного на листке от расчетно-платежной ведомости, обрывается… Как сохранилось это письмо? Очевидно, оно возвратилось после гибели Георгия Корешова. В заключительных строчках письма промелькнуло предощущение тяжелой беды. Ранение, в самом деле, оказалось смертельным… Но как не хотелось жене верить в это! Как хотелось отвести беду!

26 мая Георгий Корешов скончался от ран в госпитале под Ростовом. Похоронен на станции Орловская Ростовской области.

Публикации:

В 1946 году в Приморском книжном издательстве вышла его книга "Океанский ветер".

Фото: Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького

Из стихов Георгия Корешова

Тревога

Пыля по тропам и дорогам,

Я в сердце чувствовал одну

Мне непонятную тревогу,

Как будто шел я на войну.

Гул океанского прибоя

Воспринимать я был готов,

Как отзвуки морского боя,

Как песню пушечных стволов.

В тайге, от цепкого мороза

Зарывшись с головою в снег,

Я думал: так от бомбовоза

Таится, верно, человек.

Ночами я в своей квартире

Стихи пишу средь тишины,

И, думая о шумном мире

Я слышу грозный шаг войны.

Когда по боевой тревоге

Придется взять винтовку мне,

Я знаю: вспомню на пороге,

Что в жизни был, как на войне.

Январь 1941

P.S. О дальневосточном поэте Георгии Корешове мы узнали благодаря Нине Семеновне Иванцовой. Она заведует отделом краеведческой библиографии Приморской краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького.