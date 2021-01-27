Гироскутер и ель: какие вещи вернули пассажирам поездов в 2020 году

Более 22 тысяч забытых вещей удалось вернуть пассажирам дальних поездов в минувшем году. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Помог отыскать пропажу специальный сервис поиска вещей. Так, в декабре в поездах находили детские санки, лыжи, коньки и хоккейную клюшку. Были и тематические находки, связанные с новогодними праздниками, в частности, елочная гирлянда, искусственная ель, сладкие подарки, косметические наборы, упаковочная бумага и др. В конце февраля пассажиры достаточно часто забывали сувениры ко Дню защитника Отечества: гели для бритья, сувениры и открытки. А в летний период работники поездных бригад находили тент для бассейна, рыболовные снасти, а также гироскутер.

С начала работы сервиса в 2019 году к пассажирам вернулись почти 40 тыс. оставленных в поездах предметов.