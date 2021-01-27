Новости

Вышел трейлер нового сезона ситкома "Ивановы-Ивановы" 12:39
За три года Беларусь поставит через порты России 9,8 млн тонн нефтепродуктов 12:34
Американские критики выбрали "лучший фильм 2020 года" 12:26
Минюст: Даже небольшое пожертвование дает повод признать НКО иноагентом 12:24
В Подмосковье на военнослужащих рухнула крыша 12:21
Кокорин поблагодарил болельщиков "Спартака" 12:21
Кравцов: Децентрализация ведет к снижению качества образования 12:17
В Австрии из-за вакцины не могут сделать вторую прививку от коронавируса 12:13
В армии США разрешили носить серьги, косички и хвосты 12:11
В Москве экстренно госпитализирована актриса Елена Лядова 12:01
Двукратные олимпийские чемпионы Волосожар и Траньков ждут второго ребенка 11:57
Вышел трейлер триллера с Бурковским, Пересильд и Мороз "Медиатор" 11:50
Гироскутер и ель: какие вещи вернули пассажирам поездов в 2020 году 11:46
Названы московские парки, в которых собирают вторсырье 11:44
Минск: В "Раубичи" стартует этап Кубка мира по лыжной акробатике 11:39
Роберт Родригес перезапустит "Детей шпионов" 11:35
Видео: В Индонезии началось извержение самого активного вулкана 11:32
Мишустин выделил трем регионам 2,5 млрд на канализацию и набережные 11:24
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 11:20
Госдума рассмотрит договор об СНВ-3 в начале пленарного заседания 11:09
Матвиенко почтила память погибших во время блокады Ленинграда 11:05
Совфед одобрил поправки в Семейный кодекс в защиту традиционных ценностей 11:02
Гражданам Беларуси и Армении упростили въезд в Россию 10:53
Опубликовано видео задержания террористов в Калужской области 10:52
Володин почтил память погибших в годы Холокоста 10:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
27.01.2021 11:46
Рубрика: Экономика

Гироскутер и ель: какие вещи вернули пассажирам поездов в 2020 году

Текст: Ирина Огилько

Более 22 тысяч забытых вещей удалось вернуть пассажирам дальних поездов в минувшем году. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Фото: istock
Закурившая в самолете пассажирка заплатит крупный штраф

Помог отыскать пропажу специальный сервис поиска вещей. Так, в декабре в поездах находили детские санки, лыжи, коньки и хоккейную клюшку. Были и тематические находки, связанные с новогодними праздниками, в частности, елочная гирлянда, искусственная ель, сладкие подарки, косметические наборы, упаковочная бумага и др. В конце февраля пассажиры достаточно часто забывали сувениры ко Дню защитника Отечества: гели для бритья, сувениры и открытки. А в летний период работники поездных бригад находили тент для бассейна, рыболовные снасти, а также гироскутер.

С начала работы сервиса в 2019 году к пассажирам вернулись почти 40 тыс. оставленных в поездах предметов.

Экономика Транспорт Железные дороги

Главное сегодня

Минпросвещения: Все школы в России работают очно, кроме закрытых на карантин
Роспотребнадзор: Заметное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в марте
Россиянам вновь стали доступны прямые авиаперелеты в 20 стран
Иммунолог назвал опасную ошибку переболевших коронавирусом
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков